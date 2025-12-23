O Araç Çin Pazarında Satışta!

Ford, ikonik arazi aracı Bronco’nun elektrikli versiyonunu Çin pazarında resmen satışa çıkardı. Dünyanın en büyük elektrikli araç pazarı olan Çin’de kullanıcılarla buluşan model, hem menzil uzatıcıya sahip elektrikli (EREV) hem de tam elektrikli (BEV) seçenekleriyle raflardaki yerini aldı.Aracın Çin pazarındaki başlangıç fiyatı ise 32.640 dolar olarak belirlendi. Şirket, bu hamlesiyle bölgedeki rekabet gücünü artırmayı ve elektrikli SUV segmentinde daha geniş bir kitleye ulaşmayı odağına alıyor.Yeni Bronco serisinin EREV versiyonu, 1.5 litrelik turbo benzinli bir motoru menzil uzatıcı olarak kullanıyor. Bu motor 147 hp güç üretirken, aracın tekerleklerine güç veren sistemde 130 kW kapasiteli bir ön motor ve 180 kW kapasiteli bir arka motor görev yapıyor.Toplamda 416 hp güce ulaşan bu versiyon, 0’dan 100 km/s hıza 5,8 saniyede çıkıyor. EREV modellerinde kullanılan 43,7 kWsa kapasiteli lityum demir fosfat (LFP) batarya, sadece elektrikle 220 km yol alabiliyor. Yakıt deposu ve batarya tam dolu olduğunda ise toplam menzil 1.220 km seviyesine kadar yükseliyor.Tam elektrikli BEV versiyonunda ise daha güçlü bir performans verisi öne çıkıyor. Çift motorlu bu yapıda ön motor 130 kW, arka motor ise 202 kW güç üreterek toplamda 445 hp güç sunuyor. BEV modelleri, 105,4 kWsa kapasiteli LFP bataryası sayesinde CLTC standartlarına göre 650 km menzil vadediyor.Bu versiyonun 0-100 km/s hızlanma süresi 5,3 saniye olarak ölçülürken, araç 5.025 mm uzunluğu ve 2.950 mm dingil mesafesiyle geniş bir iç hacim sunuyor. Çin’deki üretim hattından çıkan bu yeni nesil arazi aracı, dijital donanımları ve teknik kapasitesiyle markanın yeni enerji stratejisinin en taze halkasını oluşturuyor.