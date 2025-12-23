Falcon-50 tipi jet Ankara'da düştü! Libya Genelkurmay Başkanını taşıyordu

Ankara'dan Libya'ya gitmek üzere Esenboğa Havalimanı'ndan kalkan Falcon-50 tipi bir iş jeti kalkıştan 40 mil sonra radardan kayboldu.Ankara'nın Haymana ilçesi yakınlarında jetin düştüğü belirtilirken uçakta Libya Genelkurmay Başkanı da bulunuyordu. Kaza nedeniyle Ankara'da uçuşlar durduruldu.BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA: SAAT 20.52'DE İRTİBAT KESİLDİİçişleri Bakanı Ali yerlikaya kazaya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Bakan Yerlikaya şunları kaydetti:'Bu akşam saat 20.10'da Ankara Esenboğa Havalimanı'ndan Tripoli'ye gitmek üzere havalanan, kuyruk numarası 9H-DFJ olan Falcon 50 tipi iş jetiyle saat 20.52 itibarıyla irtibat kesilmiştir. Söz konusu uçaktan Haymana civarında acil iniş bildirimi alınmış; ancak sonrasında uçakla yeniden temas sağlanamamıştır. Libya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Sayın Muhammed Ali Ahmed AL-Haddad'ın da aralarında bulunduğu uçakta beş yolcu bulunmaktadır. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir.'UÇAĞIN ENKAZINA ULAŞILDIGelen son bilgiye göre; Ankara'da düşen uçağın enkazına ulaşıldı.İLK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI!Uçağın düşme anına ait görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza sonrası şiddetli bir ses ve patlama yaşandığı görüldü.RADARDAKİ SON GÖRÜNTÜSÜEsenboğa Havalimanı'ndan kalktıktan kısa bir süre sona düşen uçağın radardaki son görüntüleri kaydedildi.AL-HADDAD RESMİ DAVETLE ANKARA'YA GELMİŞTİLibya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Muhammed Ali Al-Haddad bugün Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun resmi daveti üzerine Ankara'ya gelmişti.MALTA TESCİLLİ İŞ JETİUçağın Malta merkezli Harmony Jets şirketine ait olduğu bilgisi paylaşıldı. Toplam 10 yolcu taşıyabilen uçakta yolcu olup olmadığı ise bilinmiyor.Üç motorlu olan ve Fransız üretici Dassault tasarımı Falcon 50 tipi uçak, 6,5 saat havada kalabiliyo