Ramazan Ne Zaman Başlıyor? İlk Oruç Tarihi...

Ramazan ayı ve Ramazan Bayramı tarihleri vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Üç aylar, 21 Aralık 2025 Cuma günü Recep ayıyla başlayacak ve Şaban'ın ardından Ramazan ayına girilecek. Oruç ibadetiyle manevi derinliğin arttığı Ramazan, paylaşma ve yardımlaşma duygularını güçlendiren mübarek bir dönem olarak öne çıkıyor. Peki, 2026 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk oruç hangi tarihte tutulacak? İşte detaylar...2026 yılında Ramazan ayı, 18 Şubat Çarşamba'yı 19 Şubat Perşembe'ye bağlayan gece sahura kalkılmasıyla başlayacak. Oruç ibadeti 19 Mart Perşembe günü tutulacak son oruçla tamamlanacak. Bu süre boyunca Müslümanlar, sahur ve iftar arasında oruç tutarak ibadetlerini yerine getirecek ve manevi olarak yoğun bir dönemi yaşayacak.2026 yılında Ramazan Bayramı, 20 Mart Cuma günü başlayacak. Bayramın ikinci günü 21 Mart Cumartesi, üçüncü ve son günü ise 22 Mart Pazar olarak kutlanacak. Bayram arefesi ise 19 Mart Perşembe gününe denk geliyor. Söz konusu tarihler, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dini günler takviminde yer alıyor.Bayramın hafta sonuna yakın günlerde olması nedeniyle resmi tatil süresi 3,5 gün olacak. Bu süreçte bayramlaşmalar, aile ziyaretleri ve manevi atmosfer yine toplumun her kesiminde hissedilecek.Ramazan Bayramı'nın takvimi şöyle:Ramazan Bayramı Arefe Günü: 19 Mart 2026 PerşembeRamazan Bayramı 1. Gün: 20 Mart 2026 CumaRamazan Bayramı 2. Gün: 21 Mart 2026 CumartesiRamazan Bayramı 3. Gün: 22 Mart 2026 Pazar