Ramazan Bayramı Tarihi Ne Zaman? Takvimine Göre Bayram Tarihleri Belli Oldu

Ramazan Bayramı 2026 tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimi ile netleşti. Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte idrak edilecek olan Ramazan Bayramı, milyonlarca vatandaş tarafından şimdiden araştırılmaya başlandı. Peki, Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün sürecek, arefe günü hangi tarihe denk geliyor? İşte Diyanet takvimine göre 2026 Ramazan Bayramı tarihleri…

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın açıkladığı takvime göre Ramazan Bayramı 2026 yılında mart ayında idrak edilecek.Ramazan Bayramı Arefesi: 19 Mart 2026 PerşembeRamazan Bayramı 1. günü: 20 Mart 2026 CumaRamazan Bayramı 2. günü: 21 Mart 2026 CumartesiRamazan Bayramı 3. günü: 22 Mart 2026 PazarBu tarihlerle birlikte Ramazan Bayramı toplam 3 gün sürecek.2026 Diyanet takvimine göre Ramazan ayı 19 Şubat 2026 Perşembe günü başlayacak. Oruç ibadeti bu tarihle birlikte başlayacak ve Ramazan ayının tamamlanmasının ardından Ramazan Bayramı idrak edilecek.Ramazan Bayramı, İslam dünyasında birlik, beraberlik ve paylaşmanın simgesi olarak kabul ediliyor. Bir ay boyunca tutulan oruçların ardından gelen bu mübarek günlerde; bayram namazı kılınıyor, aile büyükleri ziyaret ediliyor, yardımlaşma ve dayanışma ön plana çıkıyor. Halk arasında “Şeker Bayramı” olarak da bilinen Ramazan Bayramı, manevi sevinçlerin en yoğun yaşandığı günler arasında yer alıyor.2026 yılında Ramazan Bayramı'nın ilk günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günüyle birlikte değerlendirildiğinde, bayram tatilinin hafta sonu ile birleşmesi bekleniyor.