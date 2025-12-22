Berat Kandili Ne Zaman?

Berat sözü “berâet” kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak demektir. Buna göre “Berat gecesi” günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Berat gecesi için Arapça eserlerde “şâbanın ortasındaki gece”, “mübarek gece”, “rahmet gecesi” ve “sak (الصك = belge) gecesi” mânalarına gelen terkipler kullanılmaktadır.Müslümanlar tarafından bu gecenin derin bir saygı ve heyecan ile kutlanmasının sebebi budur.Kandiller ve benzeri geceler; iman, ibadet ve düşünce hayatımız bakımından kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe etmemiz, geleceğimizi planlama ve ümitlerimizi tazelememiz için büyük bir fırsattır.Bu gece münasebetiyle, içimizdeki manevi duyguların sesine kulak vererek günahlarımıza tövbe etmeli, tüm Müslümanlar ve insanlık için Allah’a dua ve niyazda bulunmalıyız.Yüce Allah, bu gecede ilahi rahmetini bol bol indirmekte, rızık ve şifâ kapılarını sonuna kadar açarak, bizleri sonsuz ikramlarına davet etmektedir. Berat kandilinin aydınlattığı manevi ortam, bizlere dengeli bir hayat kurma bilinci sağlamakta, kendimizi gözden geçirme ve yenileme imkanı sunmaktadır.2025 yılı için Berat Gecesi, 13 Şubat Perşembe gecesidir.Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 PerşembeMiraç Kandili: 26 Ocak 2025 PazarBerat Kandili: 13 Şubat 2025 PerşembeRamazan Başlangıcı : 1 Mart 2025 CumartesiKadir Gecesi : 26 Mart 2025 ÇarşambaRamazan Bayramı 1. Günü : 30 Mart 2025 PazarRamazan Bayramı 2. Günü : 31 Mart 2025 PazartesiRamazan Bayramı 3. Günü : 01 Nisan 2025 SalıArefe Günü (Arafat Günü ) : 5 Haziran 2025 PerşembeKurban Bayramının 1. Günü : 6 Haziran 2025 CumaKurban Bayramının 2. Günü : 7 Haziran 2025 CumartesiKurban Bayramının 3. Günü : 8 Haziran 2025 PazarKurban Bayramının 4. Günü : 9 Haziran 2025 PazartesiHicri Yılbaşı (1446 Yılı) : 26 Haziran 2025 PerşembeAşure Günü: 5 Temmuz 2025 CumartesiMevlit Kandili: 3 Eylül 2025 ÇarşambaÜç Aylar Başlangıcı: 21 Aralık 2025 PazarRegaip Kandili: 25 Aralık 2025 Perşembe