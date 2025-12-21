Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail'i Korkutmaya Devam Ediyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda 'TCG Anadolu'nun ağabeyi olacak, 300 metre uzunluğundaki uçak gemimizin inşa süreçlerini başlattık.' ifadelerini kullanmıştı.Başkan Erdoğan'ın bu sözleri ve uçak gemisi dahil yeni savaş gemilerinin inşası İsrail basınında endişeye yol açtı.Maariv gazetesi, 'Aynı anda 39 gemi: Erdoğan'ın 'devasa' donanması hız kazanıyor' başlıklı dikkat çeken haberinde, İstanbul'daki tersanelerde düzenlenen bir törende Başkan Erdoğan'ın, yeni bir uçak gemisi, denizaltılar ve muhripler de dahil olmak üzere Türkiye'nin aynı anda 39 savaş gemisi inşa ettiğini açıkladığını belirtti.Habere göre, bu adım, donanmanın güçlendirilmesi ve savunma ihracatının 11 milyar avroya çıkarılması hedefinin bir parçası.İsrailli gazete, Türkiye'nin deniz kuvvetleri için yürüttüğü güç inşa programının üretim hacmi, platform çeşitliliği ve endüstriyel süreklilik ekseninde şekillendiğini bildirdi.Maariv, 39 savaş gemisinin hem Türk Deniz Kuvvetleri için hem de ihracat amaçlı inşa edildiğini belirtti.Habere göre, aynı törende, Türk Deniz Kuvvetleri için inşa edilen devriye gemileri ve bir denizaltı resmen hizmete alınırken, Pakistan için Türkiye'de inşa edilen bir savaş gemisinin de teslimi gerçekleştirildi.İsrailli gazete törenin, yerli Türk filosunun yenilenmesi ile yüksek tempolu savunma ihracatının sürdürülmesi şeklindeki ikili hedefi yansıttığını bildirdi.Maariv, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarının merkezinde yeni milli uçak gemisi projesinin yer aldığını belirtti.Habere göre, henüz tüm teknik detayları açıklanmamış olsa dahi uçak gemisinin inşasına başlanması projenin kavram aşamasından uygulama aşamasına geçtiğini gösteriyor.Maariv, bunun Türkiye'nin ağır ve stratejik deniz platformları inşa edebilen ülkeler kategorisine geçişinde önemli bir adım olduğunu vurguladı.İsrailli gazete, uçak gemisi inşasının, yeni 'Tepe Sınıfı Muhrip' projesiyle eş zamanlı olarak ilerlediğini bildirdi.Habere göre, uçak gemisinin altında kalan güç katmanlarında da Türk Deniz Kuvvetleri geniş çaplı bir ilerleme kaydetti. Milli denizaltının inşasına başlandığı ve Türkiye'nin bu sayede kendi denizaltılarını bağımsız şekilde tasarlayıp inşa edebilen dünyadaki yaklaşık 10 ülkeden biri arasına girdiğinin altı çizildi.Ayrıca REİS sınıfı denizaltıların yüksek seviyede gizlilikle görev yapacağı ve ATMACA ile GEZGİN füzeleri, AKYA torpidoları ve MALAMAN deniz mayınları dahil olmak üzere yerli üretim silahlar taşıyacağı ifade edildi.Maariv, daha hafif platformlar kapsamında ise HİSAR sınıfı devriye gemisi projesinin toplam 10 gemiden oluştuğunu; bunlardan birinin teslim edildiğini, dördünün inşa halinde olduğunu ve dört geminin de erken üretim aşamasına geçtiğini bildirdi.İsrailli gazete, Türkiye'nin savunma ihracatında şu anda dünyada 11'inci sırada yer aldığını ve ihracat gelirlerinin 8,6 milyar doları aştığını vurguladı.