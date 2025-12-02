Meteoroloji duyurdu! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, (Hakkari ve Şırnak hariç) Doğu Anadolu ile Bursa, Sakarya, Sivas ve Siirt çevrelerinin yağışlı geçeceği, yağışların kıyılarda sağanak, iç kesimlerde yağmur, Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve Ege kıyıları ile yurdun iç kesimlerde pus, yer yer sis, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde 1-3 derece artması, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor.Rüzgarın ise; genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.İl il hava durumu:Parçalı ve az bulutlu, bölgenin güneydoğusunun bu akşam hafif sağanak yağışlı geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.BURSA 6°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde hafif sağanak yağışlıÇANAKKALE 6°C, 17°CParçalı ve az bulutluİSTANBUL 8°C, 15°CParçalı ve az bulutluKIRKLARELİ 5°C, 13°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.AFYONKARAHİSAR 0°C, 12°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ 7°C, 15°CParçalı ve az bulutluİZMİR 9°C, 18°CParçalı ve az bulutluMUĞLA 3°C, 16°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ADANA 8°C, 21°CParçalı ve az bulutluANTALYA 11°C, 22°CParçalı ve az bulutluHATAY 10°C, 18°CParçalı ve az bulutluISPARTA 2°C, 15°CParçalı ve az bulutluParçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin yer yer çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği, bölgede gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.ANKARA 1°C, 11°CParçalı ve az bulutluESKİŞEHİR 1°C, 11°CParçalı ve az bulutluKONYA 3°C, 11°CParçalı ve az bulutluNEVŞEHİR 2°C, 8°CParçalı ve az bulutluParçalı, yer yer çok bulutlu, kıyı kesimlerinin bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlı, iç kesimlerinin gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sisli geçeceği tahmin ediliyor.BOLU 1°C, 12°CParçalı, yer yer çok bulutluDÜZCE 3°C, 15°CParçalı, yer yer çok bulutluSİNOP 10°C, 17°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıZONGULDAK 9°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde sağanak yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ve Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.AMASYA 0°C, 13°CParçalı ve çok bulutluRİZE 10°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıSAMSUN 9°C, 16°CParçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak yağışlıTRABZON 11°C, 15°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlıÇok bulutlu, Hakkari ve Şırnak hariç yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Gece ve sabah saatlerinde kuzey kesimlerinde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.ERZURUM -2°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıKARS -3°C, 6°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıMALATYA 1°C, 9°CParçalı ve çok bulutluVAN 0°C, 8°CAralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıParçalı ve çok bulutlu, Siirt çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.DİYARBAKIR 2°C, 14°CParçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 3°C, 16°CParçalı ve çok bulutluMARDİN 7°C, 13°CParçalı ve çok bulutluSİİRT 8°C, 13°CAralıklı yağmur ve sağanak yağışlı