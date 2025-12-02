Karabük'ün Ovacık ilçesinde 3.7 büyüklüğünde deprem...

Karabük'ün Ovacık ilçesinde saat 20.32'de 3.7 büyüklüğüden deprem meydana geldi. Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir duruma rastlanmadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Karabük'ün Ovacık ilçesi olan 3.7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.Depremin 6,98 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.Sarsıntının ardından ilk belirlemelere göre herhangi olumsuz bir durum ile karşılaşılmadı.