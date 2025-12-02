Bu kahveye dikkat! Uzmanlar uyardı

Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:'Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada 'doğal' veya 'tamamen bitkisel' gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor.Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, 'zayıflama kahvesi' kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi.Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki 'kolay çözüm', 'sihirli formül' ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın.'