Türk Eczacıları Birliği sosyal medya hesabından vatandaşlara önemli bir uyarıda bulundu.

Ekleme: 2.12.2025 - 13:30 Güncelleme: 2.12.2025 - 13:33 / Editör: Fehmi Öztürk
Bu kahveye dikkat! Uzmanlar uyardı
Türk Eczacıları Birliği tarafından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

'Sağlığın kısa yolu yoktur. Sosyal medyada 'doğal' veya 'tamamen bitkisel' gibi aldatıcı ifadelerle pazarlanan ürünler, metabolizmayı hızlandırdığı iddiasıyla ciddi sağlık riskleri taşıyor.

Son örnek: 32 yaşındaki bir vatandaşımız, 'zayıflama kahvesi' kullanımı sonrası kalbinin durması nedeniyle entübe edildi.

Bitkisel veya çay-kahve şeklinde tanıtılan ürünler zararsız değildir. İnternetteki 'kolay çözüm', 'sihirli formül' ve sağlık beyanı vaatleri yanıltıcıdır. Vitamin, mineral ve bitkisel ürünler Sağlık Bakanlığı denetiminde olmalıdır. Sağlığınızı riske atmayın: Bu ürünleri sadece hekim ve eczacı danışmanlığıyla kullanın.'