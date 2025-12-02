Bakan Kurum duyurdu! TOKİ'nin yaptığı 453 bin konut...

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 2023 yılında meydana gelen iki büyük depremden etkilenen Kahramanmaraş Doğukent'te alan incelemesinin ardından açıklamalarda bulundu.Bakan Kurum'un açıklamalarının satır başlıkları şu şekilde:'6 Şubat depremlerinden sonra tek yürek olduk. 7 gün 24 saat çalışıyoruzDeprem bölgesinde yaralar sarılıyor. 11 afetzede ilimizde 174 ayrı alanda çalışma var.Söz verdiğimiz gibi 453 bin konut ve iş yerinin yüzde 80'ini tamamlamış olduk. Allah'ın izni ile aralık ayında da söz verdiğimiz gibi 453 bin konuttan daha da fazlasını hak sahibi vatandaşlarımıza teslim ediyor olacağız.Dünyanın en hızlı konut seferberliğini uyguluyoruz. Bugün geldiğimiz nokta tam bir devlet-millet başarı hikayesidir. Türkiye Cumhuriyeti saate 23 günde 550 konut üreten bilgiye, birikime ve liyakata sahip bir ülkedir.