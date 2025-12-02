Amasya'da göçmen operasyonu: Çuvalların arasına saklanmışlar!

Amasya'da polisin operasyon düzenlediği bir tırda yapılan aramada çuvalların arasında 13 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekiplerince, doğu illerinden batı illerine düzensiz göçmen taşıdığı değerlendirilen bir tırı şehir girişinde durduruldu.ÇUVALLARIN ARASINA SAKLANMIŞLARTırın dorsesinde plastik ham maddesiyle dolu çuvalların arasında saklanan Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen yakalandı. Türkiye'ye kaçak yollardan giriş yaptığı anlaşılan göçmenler sınır dışı edilmek üzere Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi (GÖKSEM) yetkililerine teslim edildi.TIR SÜRÜCÜSÜNE İŞLEM BAŞLATILDIOrganizatör olduğu değerlendirilen tır sürücüsü F.M. hakkında göçmen kaçakçılığı suçundan adli işlem başlatıldı. Amasya Valiliği, operasyonun görüntülerini 'Amasya'mızda düzensiz göçe geçit yok' notuyla paylaştı.