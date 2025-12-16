Gain Medya'ya yasa dışı bahis operasyonu! Şirkete kayyum atandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından '7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet', 'Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma' ve 'Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama' suçunda yürütülen soruşturma kapsamında GAİN Medya Anonim Şirketi ve bağlantılı şirketler hakkında önemli tespitlere ulaşıldı.Soruşturma, 'Terörizmin Finansmanının Önlenmesi' ve 'Aklama' suçundan tarafından yürütülüyor.MASAK tarafından hazırlanan rapora göre, Berkin Kaya'nın hesaplarında çok sayıda ve yüksek tutarlı nakit yatırma ve çekme işlemleri tespit edildi.Bu işlemlerin kaynağının açıklanamadığı, şüphelinin yoğun SWIFT işlemleri yaptığı ve yurt dışındaki bazı şirketlere yüklü miktarda para transferleri gerçekleştirdiği belirlendi. Kaya'nın ortağı olduğu şirketlerin, bu ölçekteki para hareketlerini açıklayabilecek yeterli ticari faaliyet ve sermaye yapısına sahip olmadığı kaydedildi.Hesapların yasa dışı bahis ve dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığına ilişkin çok sayıda istihbarat bulunduğu da raporlara yansıdı.Yapılan incelemelerde, 2020 yılında kurulan GAİN Medya AŞ'nin yüzde 50 hissesinin 11 Haziran 2024'te Berkin Kaya tarafından devralındığı, bu devir öncesi ve sonrasında şirkete yaklaşık 450 milyon TL tutarında nakit, EFT/havale ve döviz girişinin olduğu tespit edildi.29 Kasım 2024 tarihli genel kurulda şirket sermayesinin 1 milyar TL'ye çıkarıldığı, şirket finansmanının ağırlıklı olarak yüklü nakit girişleri ile yurt dışı transferlerden sağlandığı belirtildi. Bu para hareketlerinin ticari hayatın olağan akışına aykırı olduğu değerlendirildi.Öte yandan, 12 Aralık 2024'te Selahattin Aydın tarafından 10 milyonluk sermaye ile kurulan Anahat Medya AŞ'nin, 22 Ocak 2025'te GAİN Medya AŞ'yi 450 milyon TL bedelle devraldığı, aynı gün şirket sermayesinin 470 milyon TL'ye çıkarıldığı belirlendi.Anahat Medya AŞ'nin 2025 yılı boyunca GAİN Medya AŞ'ye yaklaşık 1 milyar 76 milyon TL tutarında para transferi yaptığı, bu işlemlerin Aydın'ın hesabına yatırılan yüklü miktardaki nakit paralarla finanse edilerek kısa sürede şirkete aktarıldığı tespit edildi.Bu kapsamda, Berkin Kaya, Barbaros Reşat Gülcan ve Selahattin Aydın hakkında gözaltı kararı verildi. Eş zamanlı operasyonda şüpheliler gözaltına alındı. Şüphelilerin , suçtan elde edildiği değerlendirilen taşınır ve taşınmazlara el konuldu.İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla GAİN Medya AŞ, GAİN Studio Prodüksiyon AŞ, GAİN Shorts Medya AŞ, Anahat Holding AŞ, Anahat Medya AŞ, 3B Yazılım Teknolojileri AŞ ve Berton Yapı İnşaat AŞ'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verildi.