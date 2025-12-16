İşte O Dev Markanın Gelecek Planı!

Geçtiğimiz hafta, Apple’la ilgili teknoloji dünyasında büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşandı. Erken bir iOS 26 sürümünü çalıştıran bir iPhone prototipinden elde edilen yazılımlar internete sızdırıldı. Bu sızıntı, Apple’ın gelecek planlarına ve henüz duyurulmamış cihazlarına dair önemli ipuçları veriyor. Yazılım kodları incelendiğinde, şirketin üzerinde çalıştığı ancak henüz resmiyet kazanmamış birçok özellik gün yüzüne çıktı.Kodlarda dikkat çeken en gizemli donanım, “J229” mimarisiyle referans verilen bilinmeyen bir ev aksesuarı oldu. Bunun Apple’ın üzerinde çalıştığı söylenen akıllı ev kamerası veya ev merkezi için bağımsız bir üs olabileceği düşünülüyor. Yazılımda ayrıca sensör yöneticisi ve tahmin modellerine dair referanslar da yer alıyor.Merakla beklenen AirTag 2 için de kodlarda önemli detaylar bulundu. Bluetooth geliştirmeleri, pil durumu iyileştirmeleri ve daha hassas konum bulma özellikleri öne çıkıyor. Kodlarda geçen “2025” ifadeleri, Apple’ın bu cihazı aslında 2025 yılında piyasaya sürmeyi planladığını ancak tarihin ertelenmiş olabileceğini gösteriyor.Ses teknolojileri tarafında ise AirPods için bağlamsal hatırlatıcılar ve görsel arama gibi özelliklerin 2026 ilkbaharında gelmesi bekleniyor. Ayrıca Apple Vision Pro kullanıcıları için oda içi uzamsal ses deneyimini geliştirecek yeni özelliklerin de yolda olduğu görülüyor.Yazılım tarafında en büyük yeniliklerden biri, yapay zeka destekli Health+ abonelik servisi olabilir. Kodlarda 2026 ilkbaharı için listelenen bu hizmetin yanı sıra, 2030 yılına tarihlenen “Geronimo” kod adlı gizemli bir sağlık özelliği daha bulunuyor. Ayrıca Siri’nin çok daha akıllı bir versiyonu üzerinde çalışıldığı ve dil modellerini kullanarak daha karmaşık sorguları anlayabileceği anlaşılıyor.Kullanıcı deneyimini iyileştirecek diğer özellikler arasında, üçüncü taraf uygulamaların kredi kartı bilgilerini otomatik doldurabilmesi ve Freeform uygulamasına klasör desteğinin gelmesi yer alıyor. Erişilebilirlik tarafında ise Mac ve iPad’e uyku takibi özelliklerinin 2027 yılında gelebileceği, arka plan seslerinin geliştirileceği ve “Dinle” özelliği için 30 saniye geri sarma seçeneğinin ekleneceği görülüyor.