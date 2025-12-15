Kenan Tekdağ Mağdurları Böyle Susturmuş!

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve aralarında görevden alınan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un da olduğu bazı isimler geçtiğimiz günlerde tutuklanmıştı.Soruşturmaya ait detaylar gün yüzünde çıkarken, soruşturmanın ardından Ersoy'la ilgili ortaya atılan taciz iddialarının daha önce de kurum içi yapılan şikayetler üzerine gündeme geldiği ortaya çıktı.Bazı spikerlerin taciz edildikleri yönündeki iddiaları Habertürk'ün İnsan Kaynakları Birimi'ne iletti ve gerekli desteği ve karşılığı göremediSpikerler daha sonra durumu, o dönem Can Medya Grubu'nun Yönetim Kurulu Başkanı olan ve Can Holding soruşturmasında tutuklanan Mehmet Kenan Tekdağ'a ilettikleri belirtildi.Bunun üzerine, 6 Ağustos 2025'te kurum içinde Kenan Tekdağ imzalı bir duyuru yapıldığı kaydedildi.Duyuruda, Ersoy hakkında ortaya atılan iddiaların 'uydurma ve karalama amaçlı dedikodular' olduğu belirtilerek, Ersoy'un görevden alınacağı yönündeki söylentilerin de asılsız olduğu ifade ediliyor.Açıklamada, iddiaların araştırıacağına dair herhangi bir inceleme veya denetim sürecine yer verilmezken, aksine bu konuları gündeme getirenler için 'tazminatsız işten çıkarma dahil gerekli işlemlerin yapılacağı' kaydediliyor.Söz konusu duyurunun, uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'a yönelik iddiaların, daha önceden Kenan Tekdağ tarafından bilindiği belirtildi...Ancak olayın üzerini yapılan kurum içi duyuru ile çalışanlara gözdağı vererek kapatmaya çalıştığı kaydediliyor.