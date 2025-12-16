Fransız basınında “Gazap” ve “Hayalet” endişesi! “En güçlü nükleer olmayan bomba”

Fransa merkezli Sciencepost'a göre Türkiye, 2025'in başında 'Gazap' adını verdiği yeni bombasını tanıtarak, nükleer silaha başvurmadan ulaştığı en yüksek yıkım kapasitesini gözler önüne serdi. Bombanın, basitçe dünyadaki en güçlü nükleer olmayan bomba olduğu vurgulandı. Tanıtım, Ankara'nın savunma sanayisindeki teknolojik iddiasını bir kez daha ortaya koydu.Sciencepost'a göre Gazap, atom ya da hidrojen bombası değil; termobarik özelliklere sahip, nükleer olmayan bir konvansiyonel silah. Isıl etki, negatif basınç ve güçlü şok dalgasını bir araya getiren bu bomba, klasik patlayıcılardan çok daha geniş ve ölümcül bir etki alanı yaratıyor.Sciencepost'un aktardığına göre Gazap, Şubat 2025'te Birleşik Arap Emirlikleri'nin Abu Dabi kentinde düzenlenen 17. Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı (IDEX) kapsamında sergilendi. Millî Savunma Bakanlığı tarafından geliştirilen bomba, Ankara'nın konvansiyonel silahlar alanındaki en iddialı projelerinden biri olarak öne çıktı.Fransa merkezli habere göre yaklaşık 970 kilogram ağırlığındaki Gazap, patlama anında oksijenle karışan bir yakıt bulutu oluşturarak tutuşuyor; önce ateş topu, ardından ölümcül bir şok dalgası meydana geliyor. Bombanın oluşturduğu ısının 3.000°C'ye yaklaştığı, beton ve çeliği eritebilecek düzeye ulaştığı belirtiliyor. Ayrıca 1 kilometrelik yarıçapta 10 bine kadar şarapnel parçası saçabildiği ifade ediliyor.Habere göre Türkiye, yüksek etkili konvansiyonel silahlar geliştirmeye yöneldi. Bu kapsamda Gazap, F-16 gibi savaş uçaklarından atılabilecek biçimde tasarlandı ve derin yer altı hedeflerine karşı da etkili olacak şekilde geliştirildi.Habere göre Gazap, IDEX'te tanıtılan bir diğer bomba olan NEB-2 'Hayalet' ile benzer özellikler taşıyor. Aynı ağırlıkta ve termobarik nitelikte olan iki bombadan Hayalet'in, Temmuz 2025 tarihli açıklamalara göre kaya ve toprağın içine 90 metreye kadar nüfuz edebildiği belirtiliyor. Hayalet daha derin sığınakları hedef alırken, Gazap daha yüksek yıkım gücüyle öne çıkıyor.Fransa merkezli Sciencepost'a göre Gazap, günümüzde geliştirilen en güçlü nükleer olmayan bomba olarak tanımlanıyor. Türkiye'nin bu hamlesinin savunma sanayisinde ulaştığı teknolojik seviyeyi ve konvansiyonel silahlar alanındaki iddiasını küresel ölçekte görünür kıldığı vurgulandı.