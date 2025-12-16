‘Türk Dünyası Vizyonu’ Yunan’ı alarma geçirdi! Ankara merkezli etki alanı oluşturuluyor!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen 'AK Parti Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım Programı'na katılmıştı.Burada konuşan Erdoğan, Türk Dünyası Vizyon Belgesi Tanıtım toplantısının Türk dünyası ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dilemişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Türk Dünyası Vizyon Belgesi Türk halklarının birikimini, tecrübesini aynı ufukta buluşturan belge, gelecek yüzyılın inşasında önemli rehber niteliğindedir.' ifadelerini kullanmıştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Türk Dünyası Vizyonu' Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basınından The Press Room haber kuruluşu, Türkiye'nin 'Türk Dünyası Vizyon Belgesi'yle birlikte daha geniş bir coğrafyadaki Türk dünyasında etkisinin arttığını belirtti. Yunan haber kuruluşu, bunun yayılmacı bir politikanın parçası olduğunu iddia etti.Haberde, Türkiye'nin, 'Türk Dünyası Vizyon Belgesi'ni ortaya koyarak Türk dünyasındaki jeopolitik rolünü yeniden tanımladığı belirtildi.The Press Room'a göre, bu stratejinin temel kaldıraç noktası ekonomik entegrasyon. Söz konusu strateji, Türkçe konuşan devletleri, ağırlık merkezi Ankara olan birleşik bir ekonomik ve siyasi birliğe dönüştürmeyi hedefliyor.Yunan haber kuruluşu, ticaret, yatırım ve ortak pazar vurgularının arkasında, salt ticari ilişkilerin ötesine geçen bir ekonomik genişleme planı bulunduğunu ileri sürdü.Haberde, enerji koridorlarının, lojistik ağların ve dijital altyapıların birbirine bağlanmasının, Türkiye'nin Orta Asya, Kafkasya ve Avrupa arasında vazgeçilmez bir merkez konumunu güçlendiren bir bağımlılıklar ağı oluşturduğu bildirildi.The Press Room, özellikle Hazar Denizi ve Azerbaycan üzerinden geçen güzergahlara özel önem atfedildiğine dikkat çekti. Haberde, ticari arterler olan bu hatların, aynı zamanda jeopolitik araç işlevi gördüğü öne sürüldü.Yunan haber kuruluşuna göre, Türk dünyası ile ticaret hacminin 100 milyar dolara çıkarılması, yalnızca ekonomik bir hedef değil, Ankara merkezli bir etki alanı oluşturulmasına yönelik siyasi bir mesaj niteliği taşıyor.The Press Room, 'Türk Dünyası Vizyonu' aracılığıyla Türkiye'nin, ekonomiyi jeopolitik konumunu yükseltmenin bir aracı haline getirmeyi ve Ankara ile aynı eksende hareket edecek bir devletler ağı inşa etmeyi hedeflediğini belirtti.Haberde, Türkiye'nin net hedefinin Ankara liderliğinde 21. yüzyılda kendi rolüyle tarihsel ve siyasi olarak bağlantılı gördüğü bölgelerde etki tesis etmek olduğunu iddia etti.