Ankara'da korku dolu anlar! Gökyüzünden büyük bir gürültüyle düşen cisim...

Ankara'nın Elmadağ ilçesinde gökyüzünden büyük bir gürültüyle düşen bilinmeyen cisim halen aranıyor.

Olay, Ankara'nın Elmadağ ilçesindeki Kuşçuali Köyü'nde meydana geldi. İddialara göre, akşam saatlerinde havada bilinmeyen bir cisim görüldü. Bir süre sonra cismin düşmesiyle büyük bir gürültü ortaya çıktı. Köylülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Jandarma ekiplerinin düşen cismi arama çalışmaları devam ediyor.