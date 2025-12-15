AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek açıklamalarda bulundu.

AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek, Beyaz Tv'de yayınlanan Sürmanşet programında, açıklamalarda bulundu.AK Parti Ankara Milletvekili Osman Gökçek'in konuşmalarından satır başları:TBMM'DE, CHP SIRALARI BOŞ KALDI!“Tabii bütçe çok yoğun geçiyor. Özellikle her gün sabah saat 11'de başlayan ve gece geç saatlere kadar devam eden bir süreç içerisindeyiz. Ama tabii biz bu süreçte özellikle devletimiz için, milletimiz için, hakikaten daha iyi işlere imza atabilmek için bu noktada hem projelerini açıklıyor bakanlarımız gelecekle ilgili hem de bu bütçeleri onaylatıyor. Ama maalesef Cumhuriyet Halk Partisi, bütçede fazla bir şekilde katılım sağlamıyor. Bu da hakikaten aslında çok üzücü. Aziz milletimizden oy istemeye gelirken iyi, maaşlarını alıp o maaşları yerlerken iyi, ama gelip de bir bütçede çalışma meselesi olduğu zaman, CHP'lileri ara ki bulasın.”“Burada onların yalan söylediğini şuradan göreceksiniz. Sistem elektronik, yani yoklama istendiği zaman bizim parmak izlerimiz orada mevcut, parmağınızı cihazlara okutuyorsunuz ve daha sonrasında orada olup olmadığınız ortaya çıkıyor. Yani bundan kaçış yöntemi yok zaten. Şimdi yoklamalar da biz olmamış olsak Meclis kapanır. Meclis açık olduğuna göre AK Parti ve cumhur ittifakının milletvekileri orada demektir. Peki bu yoklamalara CHP'lilerin kaç tanesi katılıyor? İşte bunları gördünüz. Dün liste halinde çıktı, her yerde yayınlandı. CHP'liler Meclis'e gelmiyor.”“Şimdi biri ispatlı biri de algı operasyonu. Arada çok ciddi bir farklılık var. AK Partili milletvekilleri, bazı CHP'li milletvekillerinin özellikle bir algı oluşturmak üzere yaptığı bu konularla ilgili dün paylaşımlar yaptılar. Orada, kaç tane CHP'li milletvekilinin olup olmadığı listelerde belli.”CEMİL TUGAY, TUNÇ SOYER DÖNEMİNİ İŞARET ETTİ!“Oradaki en önemli kelime şu; ‘10 bin tane fazla personel alınmış, birilerinin hatırı için.' Birilerinin hatrı için 10 bin tane adamı göreve almışlar. Peki bize ne? Sen kimi kime şikayet ediyorsun? Bu da CHP'li, sen de CHP'lisin. Sizin bu rezil yönetiminiz, İzmir'i kokar hale getiren bu yönetiminiz, çöp yığınları ile İzmir'i buluşturan bu yönetiminiz, Sizin zaten beceriksizliğinizin sonucu. İşte hep birlikte görüyoruz. Bugün mevcut belediye başkanı, bir önceki belediye başkanının ne kadar yanlış yaptığını söylerken, biz bunları eleştirdiğimiz zaman mangalda kül bırakmıyorlar.”İMAMOĞLU'NDAN HAKİME TEHDİT!“Bu el yükseltmekten ziyade, devlete başkaldırıdır. Çok açık söyleyeyim, hukuk tanımayan, devleti tanımayan bu anlayışı, kabul etmek mümkün değil. Bu tür hareketler yapacağına kendisini neden anlatmaya çalışmıyor? Yani ‘Ben burada, şu rüşveti almadım kardeşim.' diye, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmak yerine, mahkemi reisi soru sorduğu zaman, kalkıp şiir okumak nedir? Sen çocuk musun? Ya da akıl hastası mısın? Sana, bu ülkenin hakimi bir soru soracak, şiir okuyacaksın veya dönüp ‘Sen de bir gün yargılanırsın.' diyeceksin. Kimi tehdit ediyorsunuz siz ya? Bu ülkede ki hakimler, savcılar, eğer bu şekilde tehdit edilmeye başlanırsa bu ülkede hukuktan söz edebilmek mümkün değildir. Biz eğer mahkemelerimize bu anlamda saygınlığını yitirecek hareketlerin içerisine girersek bunun da çok ağır bir yaptırımının olması gerekiyor. Sen, eğer hakime bu anlamda yanlış bir hareket yapıyorsan, tehdit etmeye kalkıyorsan, hiç kusura bakmayacaksın. Onun da cezasını mutlaka görmeli. Bakın bunu ben yapıyorsam, ben de görmeliyim. Siz yapıyorsanız siz de görmelisiniz. Siz kimsiniz devletin hakimini tehdit edeceksiniz? Bu iş hangi boyuta gidiyor?”CHP, BU KEZ DE OKULLARA SEBİL VAAT ETTİ!“Proje anlatan adama şu soruyu söylemek lazım. İzmir'in arıtma suyunun tesislerini yapmadığın için İzmir'in denizi leş gibi kokuyor. Sen önce İzmir'in denizini arıt, sonra çocukların bulunmuş olduğu okullara temiz su koyabilmek, o sebil koyabilmek fikri ortaya çıkart. Her şeyi bir kenara bırakalım, şu anda Ankara'da hala sular kesik. Devam ediyor. ‘Basınç yetmiyor, yeterli yüksekliğe gönderemiyoruz.' diye şimdi kesinti ayaklarına başladılar. Cumhuriyet Halk Partisi, şehirlere su gönderemiyor. Milletin lağımını, İzmir'e akıtıyor. Arıtma tesisi yapamıyor. Akşama kadar heykel yapıyor. Bize kalkacaklar gelecekler, okullara koyulacak su sebilleriyle ilgili bir projeleri olduklarını söyleyecekler. Ya arkadaş önce bir evini temizle. Değil mi? Şimdi bir adamın evine gidiyorsun, İzmir yıllardır sizde. Kolum kadar balıklar denizin üstünde yüzecek, kokudan burnuna mandal takıp yürümek zorunda olabileceğin bir sahilin olacak, sen kalkacaksın ve temiz sudan bahsedeceksin. Temiz su getirecekmiş Özgür Özel. Özgür Bey önce şurayı bir temizleyin.”DEPREM KONTEYNERLERİNİ HAYVAN BARINAĞI YAPMIŞLAR!“Bir çivi dahi deprem bölgelerine çakamayan Cumhuriyet Halk Partisi, bir de devletin gönderdiği konteynerleri, depremzedeler için gönderdiği konteynerleri, köpek kulübesi haline getirmiş, barınak haline getirmiş. Bunları, burada köpek barınağı yapmışlar. Bu CHP, gerçekten ne yaptığını bilmeyecek kadar yoldan çıkmış. Ve geçen gün Özgür Özel'in bir konuşmasını dinledim. Bir teyzemizin yanına gidiyor. ‘Teyze sana çadır göndermediler mi?'diyor. ‘Konteynerde kalıyorum oğlum.' diyor. ‘Nasıl çadır göndermezler teyze. Hemen söylüyorum, çadır göndersinler.' diyor. Yani çadırın konteynerden daha düşük bir şey olduğunu bilmiyor. Düşünebiliyor musunuz, bir CHP genel başkanı, konteynerde kalan bir teyzeye, ona daha iyi gönderileceği düşündüğü şeyin çadır olduğunu söylüyor. Ve kendilerine gönderilen, depremzedeler için gönderilen konteynerleri köpek barınağı yapıyorlar.”