CHP’li Buca Belediyesinden büyük ayıp! Pazar yerinin çatısını söküp hurdacıya sattı yenisini yapmadı

İzmir Pazarcılar Derneği Başkanı Faysal Acar yaşananlara isyan etti. Pazar yerinin çatısının Buca Belediyesi tarafından 2 yıl kadar önce 'akıtıyor' diye söküldüğünü belirten Acar: 'Pazar yerinin çatısını söküp hurdacıya sattılar. Yerine yenisini yapacağız dediler. Üzerinden 2 yıl geçti çatı halen daha kapatılmadı. 20 bin vatandaşla 400 pazarcı büyük mağduriyet yaşıyor. Yazın sıcak kışın yağmur vatandaşın üstüne yağıyor. Buca Belediyesini göreve davet ediyoruz. Aksi takdirde savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.' Diye konuştu.Çalışanların maaşlarını ödeyemediği içini sık sık işçi eylemlerine sahne olan CHP'li Buca Belediyesi yaklaşık 2 yıl önce Fırat Mahallesinde hizmet veren Ova kapalı Pazar yerinin çatısını akıtıyor diye söktü. Ardından da sökülen çatı hurdacıya satıldı.Belediye yönetimi o süreçte en kısa sürede sökülen çatının yerine yenisinin yapılacağını açıklasa da aradan geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte Pazar yerinin üstü bir türlü kapatılmadı.Durum böyle olunca yazın sıcakta, kışın da yağmurlu havalarda pazarda tezgah açan 400 esnafla, Pazar alış verişini buradan karşılayan yaklaşık 20 bin kişi mağdur oldu. Pazarcı esnafının ve vatandaşların yaptığı başvuru ve şikayetler de sonuç vermeyince vatandaş sözde kapalı Pazar yerinde yağmur altında alışveriş yapmaya mahkum edildi.İzmir Pazarcılar Derneği Başkan Faysal Avar'dan yaşananlara tepki geldi. Acar Buca Belediyesi'nin 2 yıl önce akıtıyor diyerek Ova Pazar Yerinin çatısını söktüğünü anlattı. Çatı sökülürken belediye yetkililerinin en yakın zamanda yenisi yapılacak dediğini hatırlatan Acar: 'Üzerinden 2 yıl geçti Pazar yerinin çatısı halen daha kapatılmadı. Durum böyle olunca tezgah açan 400 pazarcı ile buradan evinin mutfak ihtiyacını karşılayan 20 bin mahalle sakini mağdur oldu. Kışın yağmur yazın da güneş hem esnafı hem de alış veriş yapan vatandaşa zor anlar yaşatıyor. İzmir'in en büyük ilçe belediyesi konumundaki Buca Belediyesi bir Pazar yerinin çatısını dahi kapatmaktan aciz duruma geldi. Madem yenisini yapmayacaktınız niye eskisini söküp hurdacıya sattınız? Yazıklar olsun.' Dedi.Bugüne kadar yaptıkları girişimlerin sonuçsuz kaldığını belirten Acar: 'Buradan Buca Belediye Başkanı Görkem Duman'a çağrıda bulunuyorum. Lütfen sayın başkan Fırat Mahallesi Ova Pazar yerinin çatısını bir an önce kapatıp 2 yıldır hem vatandaşı hem de pazarcı esnafını mağdur eden bu ayıbı temizleyin. Aksi takdirde İzmir Pazarcılar Derneği olarak görevi kötüye kullanmak iddiası ile hakkınızda savcılığa suç duyurusunda bulunacağız.' Diye konuştu.