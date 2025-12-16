Google dark web raporu tarihe karışıyor! İşte kullanabileceğiniz son tarih

Teknoloji devi Google, yaklaşık bir buçuk yıl önce büyük umutlarla kullanıma sunduğu ve kullanıcıların kişisel verilerini takip etmesini sağlayan 'karanlık web raporu' (dark web report) özelliğinin fişini çekmeye hazırlanıyor.Şirketin destek sayfasında yer alan bilgilere göre, 16 Şubat 2026 tarihi itibarıyla kullanımdan kaldırılacak olan araç, potansiyel kimlik riskleriyle karşı karşıya kalan kullanıcılara 'faydalı öneriler sunamadığı' gerekçesiyle rafa kaldırılıyor.Bazı kullanıcılar için oldukça değerli görülen sistem, çeşitli veri ihlali dökümlerini tarayarak e-posta adresleri, isimler, telefon numaraları ve Sosyal Güvenlik numaraları gibi hassas bilgilerin sızdırılan veritabanlarında bulunup bulunmadığını kontrol ediyordu.Ancak Reddit üzerindeki tartışmalarda pek çok kişi benzer şikayetleri dile getiriyordu. Kullanıcılar, aracın somut tavsiyeler vermediğini, hangi hesapların veya web sitelerinin etkilendiğine dair net bir rehberlik sunmadan sadece şifre değiştirme uyarısı yaptığını belirtiyordu.Teknoloji devi, yaptığı açıklamada değişikliğin nedenini şu sözlerle ifade etti:'Çevrim içi bilgilerinizi korumak adına daha net ve uygulanabilir adımlar sunan araçlara odaklanmak için bu değişikliği yapıyoruz. Çevrim içi tehditlere karşı sizi takip etmeye, savunmaya ve kişisel bilgilerinizi korumaya yardımcı olacak araçlar geliştirmeye devam edeceğiz.'Karanlık web raporu özelliğinin yerini doldurmak isteyen Google, kullanıcılara 'Güvenlik Kontrolü' (Security Checkup) ve benzersiz şifreler oluşturmayı sağlayan yerleşik 'Şifre Yöneticisi' gibi diğer koruyucu önlemleri tavsiye ediyor. Dark web raporundan yararlanan kullanıcılara planlanan kapanışla ilgili bilgilendirme e-postaları gönderilmeye başlandı.