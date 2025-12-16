Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nefret siyasetine prim yok!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:Ulaştırmadan güvenliğe pek çok konuyu görüştüğümüz bir kabineyi daha tamamlamış bulunuyoruz. Aldığımız kararların ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 86 milyon birlik içinde birbirimizden güç alarak tüm alanlarda atılım içerisindeyiz. Türkiye olarak belirlediğimiz hedeflere adım adım kararlılıkla ilerliyoruz.HEP BİRLİKTE TÜRKİYE'YİZÖnümüze çıkan engeller ne kadar büyük olursa olsun bunları aşacak azme ve cesarete fazlasıyla sahibiz. Her zaman söylediğim gibi biriz beraber kardeşiz hep birlikte Türkiye'yiz. Bunu kimsenin bozmasına kimsenin dinamitlemesine izin vermeyeceğiz. Kimi zaman kadınları kimi zaman alevi canlarımızı kimi zaman Kürt kardeşlerimizi hedef alan hadsiz söylemler karşısında nefret siyasetine prim vermeyecek tam aksine birbirimize daha sıkı kenetleneceğiz.86 MİLYONU BÜYÜTECEĞİZBiz bu topraklara sevgiden başka hiçbir tohum ekmedik. Bundan sonra da bu topraklara sevgiden güzellikten merhametten başka tohum ektirmeyeceğiz. 86 milyonun edebi kardeşliğini büyütecek, ekmeğimizi büyütecek milletimizle birlikte bölgemizdeki tüm kardeşlerimizin refahını yükseltecek ve yolumuza bu anlayışla devam edeceğiz.'NEFRET SİYASETİNE PRİM YOK!'Nefret siyasetine prim vermeyeceğiz. Yaşam tarzına ideolojisine bakmadan 86 milyonu kucaklıyoruz. Emanetiniz emin ve ehil ellerde. 86 milyonun huzuru için gece geceyi gündüze katıyoruz. Liyakatli kadrolar işbaşındadır. Muhalefetin iş bilmezliğine bakıp umutsuzlanmayın. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı gerekse fiziki ve teknik altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz.GECEMİZİ GÜNDÜZÜMÜZE KATTIKSon kabinemizden bu yana sizin için gecemize gündüzümüze kattık. 2 Aralık'ta 712'si hakim 492'si cumhuriyet savcısı 147 idari hakim olmak üzere toplam 1351 yeni yargı mensubunun atamasını gerçekleştirdik. Kendilerini tebrik ediyorum. Hükümet olarak adalet teşkilatımızı gerek insan kaynağı, gerek altyapı bakımından sürekli güçlendiriyoruz. Son 23 yılda adalet personeli sayımızı 26 bin 2742'ten 95 bin 224'e hakim ve savcı sayımızı ise 9 bin 349'dan 26 bin 803'e ulaştırdık.ANKARA'YA YENİ METRO'36 kilometre uzunluğunda 12 istasyondan oluşacak Gar-Kuyubaşı-Esenboğa Havalimanı metro hattımızın yapımına önümüzdeki yıl başlamayı hedefliyoruz''AİHM KARARLARINA UYMA ORANIMIZ YÜZDE 90'AİHM kararlarına uyma oranımız yüzde 90 ile Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin çok çok üzerindedir. Türkiye'yi bu konuda acımasızca eleştirenlerin AİHM kararlını uygulamayan birçok ülke ile ilgili seslerini çıkarmadıklarını görüyoruz. Yine bu çevreler Gazze soykırımında 270 gazeteciyi katleden İsrail'in sözde basın özgürlüğü endeksinde Türkiye ve Filistin'in önünde olmasına tepki göstermiyor, bu çarpık tabloda hiçbir sıkıntı görmüyor. Söz konusu Türkiye olunca hakkaniyet kayboluyor, objektiflik ortadan kalkıyor. Biz elbette bunlara aldırmayacağız.'DÜNYAYA İNSAN HAKLARI DERSİ VERDİK'Bölgemizde son yıllarda patlak veren çatışmalara baktığımızda, yaşam hakkı başta olmak üzere İnsan Hakları Beyannamesinin ayaklar altına alındığını görüyoruz. İsrail'in Gazze'de işlediği soykırım suçları bunun en somut delilidir. Komşumuz Suriye'de Baas rejimi 13,5 yıl boyunca kimyasal saldırılardan işkenceye kadar, insan haklarına ilişkin ne kadar değer norm varsa hepsini ihlal etmiştir. Uluslararası toplum ve kuruluşlar bu ihlallerin önüne geçememiş sorunları çözmek yerine sadece seyretmiştir. Türkiye; Gazze, Suriye, Somali, Libya'da kan ve gözyaşıyla ıslanmış bölgelerde barış ve hakkaniyet odaklı çalışmalarıyla dünyaya insan hakları dersi verdi.KADIN HAKLARINDA ÖNEMLİ ADIMLAR ATTIKÜlkemizin yanı sıra dünyanın dört bir yanında başarılarıyla temayüz etmiş hanım kardeşlerimizin katıldığı zirvede çok önemli meseleler ele alındı. 5 Aralık aynı zamanda ülkemizdeki kadınların seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 91. yıl dönümüydü. AK Parti olarak kadın haklarının tam ve etkin şekilde kullanılması için göreve geldiğimiz ilk günden itibaren devrim niteliğinde adımlar attık. Eğitim görme ve seçilme hakkı başta olmak üzere anayasamızda kayıtlı hak ve özgürlükleri yasaklarla, baskılarla ayrımcı uygulamalarla ellerinden alınan hanım kardeşlerimizin önündeki engellerin tamamını ortadan kaldırdık. Tek parti döneminin kötü mirasını, 28 Şubat zihniyetinin utanç lekelerini bir daha geri gelmemek üzere tarihin çöp sepetine yolladık.KIRICI VE YIKICI OLMAYACAĞIZBu vesileyle, bütçe görüşmeleri esnasında partimizin grup başkanvekiline yönelik, ana muhalefet partisi milletvekilinin edep sınırlarını aşan çirkin ifadelerini esefle karşıladığımızı burada ifade etmek istiyorum. Grup başkanvekilimiz şahsında kadın milletvekillerine ve gazi Meclis'e yapılan saygısızlığı şiddetle kınıyorum. Siyasette nezakete herkes dikkat etmeli, siyasetin seviyesini düşürecek bu tür yakışıksız ifadelerden uzak durulmalıdır. Milleti temsil edenler evvel emirde millete örnek olacak bir siyasi üsluba sahip olmalıdır. Polemiklerin ve atışmaların sertleştiği bütçe maratonunda herkesten üslup noktasında biraz daha özenli davranmalarını önemle rica ediyorum. Birbirimizi elbette eleştireceğiz ama kırıcı ve yıkıcı da olmayacağız.'DURBAY İÇİN TAZİYE DİLEĞİCumhurbaşkanı Erdoğan, dün vefat haberini derin bir teessürle öğrendiği Manisa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'a Allah'tan rahmet, Durbay'ın ailesi, yakınları, CHP camiası ve Manisa halkına başsağlığı diledi.MACARİSTAN İLE TİCARET HEDEFİCumhurbaşkanı Erdoğan, 8 Aralık'ta Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 7. Toplantısı vesilesiyle Macaristan Başbakan Viktor Orban ve heyetini İstanbul'da ağırladıklarını dile getirdi.Toplantılar neticesinde ilişkileri bir üst noktaya taşıyacak 16 anlaşmanın imzalandığını anımsatan Erdoğan, '6 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmamıza çok az kaldı. Sayın Orban ile bu rakamı 10 milyar dolara yükseltmeyi hedefliyoruz. Macaristan, Türk Devletleri Teşkilatı'nın çalışmalarına da çok önemli katkılar yapıyor. Mayıs 2025'te Budapeşte'de düzenlenen gayri resmi zirve Avrupa Birliği sınırları içerisinde yapılan ilk Türk Dünyası Zirvesi olarak tarihe geçti.' diye konuştu.