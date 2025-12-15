Küstah zirve yarın İsrail’de! Türkiye karşıtı ülkeler bir araya geliyor!

İsrail devlet televizyonu KAN'da yer alan habere göre, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis'i yarın İsrail'de üçlü bir toplantı kapsamında ağırlaması bekleniyor.Haberde, Netanyahu'nun iki lideri siyasi ve güvenlik odaklı bir görüşme için kabul edeceği bildirildi. Toplantının, üç ülke ile Türkiye arasındaki gerilimin arttığı bir dönemde düzenlendiğine dikkat çekildi.İsrail devlet televizyonu, Tel Aviv'in açık hedefinin, üç ülkenin anlaşmazlık yaşadığı Türkiye'ye karşı yeni hamleler geliştirmek olduğunun altını çizdi.KAN'a göre, üçlü zirvenin zamanlaması, İsrail'in Türkiye'nin bölgesel arenadaki yükselen konumunu zayıflatma çabaları göz önüne alındığında özellikle hassas bir nitelik taşıyor.Haberde, Tel Aviv'in Türk askerinin Gazze'ye olası konuşlandırılmasına karşı çıktığı hatırlatılarak, böyle bir adımın İsrail sınırına yakın bölgelerde Türk kontrolünü pekiştireceğinden endişe edildiği ifade edildi.Öte yandan, İsrail ile Yunanistan arasındaki iş birliğinin güvenlik alanında ivme kazandığı belirtildi. Yaklaşık bir ay önce Reuters haber ajansı, Yunanistan'ın İsrail'den hava savunma ve topçu sistemleri satın almak için ileri düzey görüşmeler yürüttüğünü bildirmişti.Gündemdeki füze sistemlerinin, uçaklara ve insansız hava araçlarına karşı tasarlanan ve 'Aşil Kalkanı' olarak adlandırılan çok katmanlı bir hava savunma sisteminin inşasında kullanılması bekleniyor.Yunanistan, 2036 yılına kadar silahlı kuvvetlerini modernize etmeye yönelik yaklaşık 28 milyar avroluk kapsamlı bir plan açıkladı. Bu bütçenin yaklaşık 3 milyar avroluk kısmının, yeni hava savunma ağının kurulması için gerekli ekipmanların tedarikine ayrıldığı kaydedildi.Ayrıca Yunanistan'ın, ABD ve Avrupa'dan savaş uçakları, fırkateynler ve yeni denizaltılar satın almayı planladığı aktarıldı.