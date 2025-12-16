İkinci tur başlıyor: Vedat Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki ilk toplantısı, cuma (12 Aralık) günü gerçekleştirildi ve ikinci toplantısı perşembe (18 Aralık) günü gerçekleştirilecek.Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan da asgari ücret görüşmenin ikinci turu öncesi açıklamalarda bulundu.Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Işıkhan, 12 Aralık'ta yapılan ilk toplantıya işçi ve işveren temsilcilerinin katıldığını belirterek, ikinci toplantının bu hafta Perşembe günü saat 14.00'te gerçekleştirileceğini açıkladı.“Türk-İş ile görüşmeler olacak mı ve ayrıca bir davet söz konusu mu?” sorusuna yanıt veren Işıkhan, resmi davetin yapıldığını ve Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar'ın toplantıya katıldığını hatırlattı.Bakan, “Biz tüm sendikalarla açık bir iletişim yapısına sahibiz. Sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp görüşlerini alacağım; mutlaka istişarede bulunacağız” dedi.TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ilk toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına gelerek Bakan Vedat Işıkhan ile ön görüşme gerçekleştirmişti.Bu görüşmede, Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısına katılmama gerekçelerini içeren dosyayı Bakan Işıkhan'a teslim eden Ağar, daha sonra bakanlık bahçesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunmuştu.Ağar, TÜRK-İŞ'in, 1974'ten bu yana Asgari Ücret Tespit Komisyonunda işçileri temsil ettiğini belirterek 'Ancak Komisyonun mevcut yapısı, yıllardır işçilerin karar süreçlerinde etkili bir şekilde yer almasına imkan tanımamakta, kararlar çoğunlukla hükümet ve işveren kesiminin oylarıyla alınmaktadır.' değerlendirmesinde bulunmuştu.Ağar, 'TÜRK-İŞ, almış olduğu kararın arkasındadır ve 2026 yılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına katılmayacaktır.Öncelikle şunu ifade etmek gerekir ki Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üye sayıları ve yapısı tartışılabilir olmakla birlikte asgari ücretin seviyesini belirleyen esas unsur ekonomik göstergelerin gerçeğe uygun biçimde değerlendirilmesidir.Bu nedenle, üye sayılarındaki değişimlerden bağımsız olarak, ücret tespitinin ekonomik veri temelli yapılması zorunludur.' ifadelerini kullanmıştı.Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.Asgari ücretin işverene toplam maliyeti bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.Asgari ücrete, beklentiler doğrultusunda dört farklı zam senaryosu gündemde.22 bin 104,67'ye yüzde 24 zam yapıldığında yeni asgari ücret 27 bin 408 lira 66 kuruş olacak.22 bin 104,67'ye yüzde 31 zam yapıldığında yeni asgari ücret 28 bin 956 lira 24 kuruş olacak.22 bin 104,67'ye yüzde 32 zam yapıldığında yeni asgari ücret 29 bin 177 lira 28 kuruş olacak.22 bin 104,67'ye yüzde 33 zam yapıldığında yeni asgari ücret 29 bin 398 lira 32 kuruş olacak.