  • USD: 42,63 - 42,71
  • EURO: 50,12 - 50,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

Araç sahiplerinin başı akaryakıtta sürekli değişen fiyatlarla döndü. Motorine 2 hafta önce 2 kez zam gelmişti. Geçtiğimiz hafta ise 2 indirim geldi... Benzine de indirim geldi... Petrol fiyatlarının gerilemeye devam etmesi sonrası benzine yeniden indirim geldi.

Ekleme: 16.12.2025 - 09:10 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:12 / Editör: Fehmi Öztürk
Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Araç sahiplerinin başı akaryakıtta sürekli değişen fiyatlarla döndü. Motorine 2 hafta önce 2 kez zam gelmişti. Geçtiğimiz hafta ise 2 indirim geldi... Benzine de indirim geldi...

Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi.

İndirimler, 28 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren pompaya yansıdı.

Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

BENZİNE YENİ İNDİRİM

Salı gününe girerken ise beklenen indirim benzine geldi! Benzine bugünden itibaren 2 lira 2 kuruş indirim gledi! İndirim pompaya yansıdı. İşte son fiyatlar

İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52,53 TL

Motorin litre fiyatı: 55.03 TL

LPG litre fiyatı: 27.71 TL

İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 52.02 TL

Motorin litre fiyatı: 54.88 TL

LPG litre fiyatı: 27.08 TL

ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.03 TL

Motorin litre fiyatı: 56.06 TL

LPG litre fiyatı: 27.60 TL

İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin litre fiyatı: 53.35 TL

Motorin litre fiyatı: 56.38 TL

LPG litre fiyatı: 27.53 TL