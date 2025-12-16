Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi

Araç sahiplerinin başı akaryakıtta sürekli değişen fiyatlarla döndü. Motorine 2 hafta önce 2 kez zam gelmişti. Geçtiğimiz hafta ise 2 indirim geldi... Benzine de indirim geldi... Petrol fiyatlarının gerilemeye devam etmesi sonrası benzine yeniden indirim geldi.

Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi.İndirimler, 28 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren pompaya yansıdı.Salı gününe girerken ise beklenen indirim benzine geldi! Benzine bugünden itibaren 2 lira 2 kuruş indirim gledi! İndirim pompaya yansıdı. İşte son fiyatlarBenzin litre fiyatı: 52,53 TLMotorin litre fiyatı: 55.03 TLLPG litre fiyatı: 27.71 TLBenzin litre fiyatı: 52.02 TLMotorin litre fiyatı: 54.88 TLLPG litre fiyatı: 27.08 TLBenzin litre fiyatı: 53.03 TLMotorin litre fiyatı: 56.06 TLLPG litre fiyatı: 27.60 TLBenzin litre fiyatı: 53.35 TLMotorin litre fiyatı: 56.38 TLLPG litre fiyatı: 27.53 TL