Araç sahipleri dikkat! Benzine indirim geldi
Araç sahiplerinin başı akaryakıtta sürekli değişen fiyatlarla döndü. Motorine 2 hafta önce 2 kez zam gelmişti. Geçtiğimiz hafta ise 2 indirim geldi... Benzine de indirim geldi... Petrol fiyatlarının gerilemeye devam etmesi sonrası benzine yeniden indirim geldi.
Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi.
İndirimler, 28 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren pompaya yansıdı.
BENZİNE YENİ İNDİRİM
Salı gününe girerken ise beklenen indirim benzine geldi! Benzine bugünden itibaren 2 lira 2 kuruş indirim gledi! İndirim pompaya yansıdı. İşte son fiyatlar
İSTANBUL AVRUPA YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52,53 TL
Motorin litre fiyatı: 55.03 TL
LPG litre fiyatı: 27.71 TL
İSTANBUL ANADOLU YAKASI AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 52.02 TL
Motorin litre fiyatı: 54.88 TL
LPG litre fiyatı: 27.08 TL
ANKARA AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.03 TL
Motorin litre fiyatı: 56.06 TL
LPG litre fiyatı: 27.60 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
Benzin litre fiyatı: 53.35 TL
Motorin litre fiyatı: 56.38 TL
LPG litre fiyatı: 27.53 TL