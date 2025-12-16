Bodrum'da kaçak göçmen operasyonu! 82 kişi yakalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan’a kaçmak için gelen düzensiz göçmen ihbarı yapıldı. Göçmenlerin kaldığı kiralık eve jandarma ekiplerince operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda 30’u çocuk toplamda 82 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Gündoğan Küçükbük Mahallesi'nde bulunan Ege Tatil Sitesi'ndeki kiralık evde yaşanan dikkat çekici hareketlilik, çevre sakinlerinin ihbarı üzerine ortaya çıktı. İhbarın ardından Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri adrese ani baskın düzenledi.82 GÖÇMEN TOPLU HALDE YAKALANDIOperasyonda, çoğunluğu Afganistan uyruklu olduğu öğrenilen 82 düzensiz göçmen ev içerisinde toplu halde yakalandı. Göçmenlerin kaçış organizasyonu içinde oldukları tespit edilirken, yakalananlar arasında 30 çocuğun bulunması dikkat çekti. Düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.