  • USD: 42,63 - 42,71
  • EURO: 50,12 - 50,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Tekirdağ’da endişelendiren olay: Deniz 20 metre çekildi

Tekirdağ'ın Marmarareğlisi ilçesinde deniz suyu, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Ortaya çıkan manzara, bölge sakinlerinde tedirginliğe yol açtı.

Ekleme: 16.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 16.12.2025 - 20:37 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Tekirdağ’da endişelendiren olay: Deniz 20 metre çekildiTekirdağ'ın Marmara Ereğlisi sahilinde Marmara Denizi, kıyıdan yaklaşık 20 metre çekildi. Suyun çekildiği alanlarda kum adacıkları oluşurken, bazı teknelerin sığlaşan bölgelerde karaya oturduğu görüldü.

Tekirdağ’da endişelendiren olay: Deniz 20 metre çekildi

Kıyı boyunca oluşan manzara, vatandaşların endişelenmesine neden oldu. Bazı vatandaşlar yaşanan durumun nedenini merak ettiklerini aktardı.

Tekirdağ’da endişelendiren olay: Deniz 20 metre çekildi

Bölgede 15 yıldır oturduğunu söyleyen Sezer Akça, “En son 3 yıl önce denizin bu şekilde çekildiğine şahit olmuştum. O dönemde de yaklaşık bu kadar geri çekilmişti. Bir hafta öncesine kadar deniz normal seviyesindeydi. Çekilme çok kısa sürede meydana geldi” dedi.