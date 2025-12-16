Eski Habertürk TV çalışanından Mehmet Akif Ersoy’a taciz iddiası! 'Görüyorum ki yalnız değilim'

Eski Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 9 Aralık 2025 tarihinde gözaltına alındı.Yaşananların ardından Habertürk'te spikerlik görevi yapan ve istifa ederek Türkiye'den ayrılan Nur Köşker'den çarpıcı açıklamalar gelmişti. Köşker, Ersoy'un kendisini sistematik bir şekilde taciz ettiğini, kendisini işten çıkarma ile tehdit ettiğini ve istifa ederek Türkiye'den gitmek zorunda bırakıldığını öne sürmüştü.BİR KADIN ÇALIŞANDAN DAHA TACİZ İDDİASIEski Habertürk TV çalışanından Ersoy'a bir taciz iddiası daha geldi. Eskiden Habertürk TV'de prodüktörlük yapan Tuğçe Acar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Mehmet Akif Ersoy'un kendisine yönelik sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunduğunu ifade etti.Acar, bu olayın ardından Ersoy ile tüm iletişimini sonlandırdığını belirtti. Acar, aynı zamanda Habertürk TV ile yaptığı iş görüşmesinin olumlu sonuçlanmasına rağmen Ersoy'un Genel Yayın Yönetmenliği görevine getirilmesinin ardından işe giriş sürecinin durdurulduğunu iddia etti.GENEL YAYIN YÖNETMENİ OLUNCA İŞE GİRİŞ SÜRECİM DURDURULDUTuğçe Acar'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 'Uzun yıllar çalıştığım Habertürk TV'de, Akif'in de uzunca bir dönem prodüktörlüğünü yaptım. Kanaldan ayrıldıktan sonra kendisiyle dostluğumuz pekişmiş ve görüşmeye de devam etmiştik; ancak son görüşmemizde, bana yönelik istemediğim ve sınır ihlali niteliği taşıyan davranışlarda bulunmuştu.Bu olayın ardından da kendisiyle tüm iletişimimi sonlandırmıştım. Geçtiğimiz dönemde Habertürk TV ile yaptığım iş görüşmesi de olumlu sonuçlanmışken, Genel Yayın Yönetmenliği görevine kendisinin getirilmesinin ardından işe giriş sürecim durduruldu. Yaşadığım durumu sesimi duyurabileceğimi düşündüğüm bazı yöneticilerle paylaşmış; ancak kendisinin kanalda önemli bir pozisyonda olması nedeniyle, Habertürk TV'de çalışamayacağım tarafıma iletilmişti.Bugün görüyorum ki yalnız değilim. Kadınların iş yaşamında maruz kaldığı sınır ihlalleri ve bunun bedelini kariyerlerimizle ödemek zorunda bırakılmamız, yaşananların ardından kimsenin yanımızda durmaması pahasına susmamalıyız. Kimse de susmasın. Gün gelir devran döner diye diye geçirdiğim o günlerden sonra şu devran döndü ya, şükür.'REZİDANSTA PARTİLER VERMİŞİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında dinlenen bir tanık, iş dünyasında yer alan isimlerin Habertürk'ün eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy'un Vadi İstanbul'un yanındaki bir rezidans içindeki bekar evine ziyaretlerde bulunduğunu belirtmiş, Tanık ifadesinde, 'Eve girip çıkmayan yoktu. Mehmet Akif Ersoy'un doğum günü kutlamasının yapıldığı bu evde, E.A ve D.Y. ile tanışıldı. Akif'in o evde her tarafı ayna olan bir yatak odası vardı' demişti.UYUŞTURUCU BÖYLE TEMİN EDİLMİŞTanık ifadesinin devamında, ev partilerindeki uyuşturucu kullanımının nasıl olduğu ve kimler tarafından temin edildiğine de dikkat çekmiş, İfadeyi veren kişi, bu ortama gelenlerin zaten 'uyuşturucu içererek geldiklerini' özellikle S.S isimli kadının evindeki bir partide, Akif'in başka bir odaya gidip bir şeyler içip geldiğini belirtmişti. Tanık ifadesinde bu tür partilerin sık sık yapıldığını ve 5 farklı torbacıdan uyuşturucuyu temin ettiklerini söylemişti.ÖNLEM İÇİN ARKADAŞLARININ TELEFONUNDAN SİPARİŞUyuşturucu maddeleri satın alırken, partiye katılan kişilerin telefonundan irtibata geçmediklerini belirten tanık, 'Hatta kendileri telefonlarının takibe düşmemesi için farklı farklı arkadaşlarının telefonundan arama yaparak sipariş veriyorlardı' ifadelerini kullanmıştı.İBB'DE ÇALIŞAN KADIN DETAYITanık ifadesinde, Buse Ö.'yü tarif ederek, Ersoy'un İBB'de çalışan sürekli takıldığı bir kız olduğu, bu kızın sarışın, uzun boylu, etkinlikler düzenleyen bir kız olduğunu belirtti.Buse Ö.'nün evinde Mehmet Akif Ersoy ile 4 arkadaşının birliktelik yaşadıkları iddia edildi. Soruşturmanın ayrıntılı bir şekilde sürdüğü öğrenildi.