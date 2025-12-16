CHP’li Bayındır Belediyesi de satıyor... Hizmette değil satışta yarışıyorlar!

İzmir'de CHP'li ilçe belediyeleri hizmette olmasa da mülkiyeti kendilerine ait taşınmazların satışında adeta birbirleri ile yarışır hale geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Konak ilçesine bağlı Halkapınar semtinde içinde bir ev bulunan arsanın kendi payına düşen bin 455 metrekarelik bölümünü satışa çıkarmasının ardından bir satış haberi de CHP'li Bayındır Belediyesi'nden geldi.31 Mart yerel seçimlerinden bu yana aradan geçen yaklaşık 2 yıllık süreçte mülkiyeti belediyeye ait çok sayıda taşınmazı deyim yerindeyse haraç mezat satan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu, bu sefer de içlerinde tarla, arsa ve zeytinliklerin bulunduğu 11 taşınmazı daha satışa çıkardı.Bayındır Belediyesi'nden konuya ilişkin verilen ilanda Yakacık, Ergenli, Pınarlı, Dernekli, Çınardibi ve Dereköy mahallelerinde yer alan taşınmazlar için belirlenen muhammen bedellerin 242 bin TL ile 1 milyon 293 bin TL arasında değiştiği görüldü.Açık ihale yöntemi ile gerçekleştirilecek taşınmaz satışları 25 Aralık Perşembe günü saat14.20'değ başlayıp öğleden sonra 15.15'e kadar devam edecek. Satışlardan elde edilen gelir belediye kasasına kaynak olarak aktarılacak.