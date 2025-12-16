  • USD: 42,63 - 42,71
ABD basınında dikkat çeken analiz! “Türkiye kilit aktör konumunda”

ABD basınına göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yaklaşan AB Konseyi Dönem Başkanlığı'nı kullanarak Türkiye ile gerilimi düşürmeyi ve karşılığında NATO'ya katılım sürecinde ilerleme sağlamayı hedefleyen kapsamlı bir plan üzerinde çalışıyor.

Ekleme: 16.12.2025 - 16:03 Güncelleme: 16.12.2025 - 16:08 / Editör: Fehmi Öztürk
ABD merkezli POLITICO'ya göre planın kilit noktası, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO'nun Barış İçin Ortaklık (Partnership for Peace – PfP) programına katılımına onay vermesi. PfP'nin, NATO üyeliğine giden yolda ilk ve kritik aşama olarak görüldüğü belirtildi.

AB–TÜRKİYE İLİŞKİLERİNDE KADEMELİ AÇILIM

POLITICO'nun aktardığına göre GKRY, PfP sürecine paralel olarak AB ile Türkiye arasındaki daha yakın iş birliğinin önündeki engelleri aşamalı şekilde kaldırmayı öngörüyor. Bu yaklaşımın, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla bağlantılı olacağı ifade edildi.

HRİSTODULİDİS: ADIM ADIM İLERLEME MÜMKÜN

ABD merkezli POLITICO'ya konuşan GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin PfP konusunda atacağı adımlarla eş zamanlı olarak AB–Türkiye ilişkilerinde de olumlu gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. Hristodulidis, sürecin, üzerinde mutabık kalınmış çerçevede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlamasıyla bağlantılı olacağını ifade etti.

TÜRKİYE KİLİT AKTÖR KONUMUNDA

POLITICO'ya göre NATO üyelerinin yeni üyeliklerde veto hakkına sahip olması, Türkiye'yi GKRY açısından kilit bir aktör haline getiriyor.

Haberde, Türkiye'nin NATO ve AB ekseninde stratejik bir konuma sahip olduğu, Ankara'nın onayı olmadan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO üyeliğinin ya da AB–Türkiye ilişkilerinde sağlıklı bir ilerlemenin mümkün olmadığı vurgulandı.