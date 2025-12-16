ABD basınında dikkat çeken analiz! “Türkiye kilit aktör konumunda”

ABD merkezli POLITICO'ya göre planın kilit noktası, Türkiye'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO'nun Barış İçin Ortaklık (Partnership for Peace – PfP) programına katılımına onay vermesi. PfP'nin, NATO üyeliğine giden yolda ilk ve kritik aşama olarak görüldüğü belirtildi.POLITICO'nun aktardığına göre GKRY, PfP sürecine paralel olarak AB ile Türkiye arasındaki daha yakın iş birliğinin önündeki engelleri aşamalı şekilde kaldırmayı öngörüyor. Bu yaklaşımın, Kıbrıs sorununa ilişkin müzakerelerin yeniden başlatılmasıyla bağlantılı olacağı ifade edildi.ABD merkezli POLITICO'ya konuşan GKRY Cumhurbaşkanı Nikos Hristodulidis, Türkiye'nin PfP konusunda atacağı adımlarla eş zamanlı olarak AB–Türkiye ilişkilerinde de olumlu gelişmeler yaşanabileceğini söyledi. Hristodulidis, sürecin, üzerinde mutabık kalınmış çerçevede Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik müzakerelerin yeniden başlamasıyla bağlantılı olacağını ifade etti.POLITICO'ya göre NATO üyelerinin yeni üyeliklerde veto hakkına sahip olması, Türkiye'yi GKRY açısından kilit bir aktör haline getiriyor.Haberde, Türkiye'nin NATO ve AB ekseninde stratejik bir konuma sahip olduğu, Ankara'nın onayı olmadan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin NATO üyeliğinin ya da AB–Türkiye ilişkilerinde sağlıklı bir ilerlemenin mümkün olmadığı vurgulandı.