  • USD: 42,63 - 42,71
  • EURO: 50,12 - 50,21
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Aksu ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ekleme: 16.12.2025 - 17:23 Güncelleme: 16.12.2025 - 17:43 / Editör: Damla Demirkaya Şen
Antalya'da 3.8 büyüklüğünde depremAntalya'nın Aksu ilçesinde Richter ölçeğine göre 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Afet ve Acil Durum (AFAD) Yönetimi Başkanlığı verilerine göre; saat 16.11'de merkez üssü Aksu ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Zeminden 50.53 kilometre derinlikte olan depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

Antalya'da 3.8 büyüklüğünde deprem