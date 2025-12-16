  • USD: 42,63 - 42,71
Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar...

Fed'in faiz indirimi sonrası güç kaybeden dolardan destek bulan altın fiyatları yükselişe geçmiş ve gram altın 6000 TL'ye yaklaşmıştı. Altın salı gününe kâr satışlarıyla başladı.

Ekleme: 16.12.2025 - 09:50 Güncelleme: 16.12.2025 - 09:51 / Editör: Fehmi Öztürk
Gram altın bugüne 6000 TL'ye uzak yerden başladı.

Gram altın 5,885 TL

Çeyrek altın 9,444 TL

Yarım altın 18,882 TL

Cumhuriyet altını 39,558 TL

ONS altın 4,282 dolar

