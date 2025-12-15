Sürücülere müjde! Benzine indirim geliyor

Brent petrolde hareketlilik sürüyor, bu durum akaryakıt fiyatlarını etkiliyor...Vatandaşlar benzin, motorin ve otogaz fiyatlarını takibe devam ediyor.Bu seferki gelişme, araç sahiplerini sevindirecek.Sektör kaynaklarından elde edilen bilgilere göre, benzin fiyatlarına indirim yapılması planlanıyor.Piyasa kaynaklarına göre, benzinin litre fiyatında salı günü, 2 lira 2 kuruşluk bir indirim yapılması bekleniyor.Akaryakıt fiyatları da her şehirde farklılık gösteriyor.İşte akaryakıt şehir şehir fiyatları...Benzin litre fiyatı: 54.51 TLMotorin litre fiyatı: 53.12 TLLPG litre fiyatı: 28.51 TLBenzin litre fiyatı: 54.34 TLMotorin litre fiyatı: 52.95 TLLPG litre fiyatı: 27.88 TLBenzin litre fiyatı: 55.35 TLMotorin litre fiyatı: 54.13 TLLPG litre fiyatı: 28.40 TLBenzin litre fiyatı: 55.71 TLMotorin litre fiyatı: 54.49 TLLPG litre fiyatı: 28.33 TLTürkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.