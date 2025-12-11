Sözleri tepki çekmişti! 'Sağcılık ahlaksızlıktır' diyen Enver Aysever tutuklandı!

  • USD: 42,52 - 42,59
Gazeteci Enver Aysever, YouTube yayınında kullandığı skandal ifadeler nedeniyle gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne getirilen Aysever, tutuklandı. .

Ekleme: 11.12.2025 - 14:44 Güncelleme: 11.12.2025 - 14:54 / Editör: Damla Demirkaya Şen / Kaynak: A Haber
Sosyal medya hesabından paylaştığı videoda, 'Sağcılık suçtur. Sağcı olduğunuz zaman ahlaksız olursunuz ya da ahlakınız ahlaksızlık olur' sözleri nedeniyle gözaltına alındı.

Enver Aysever, emniyetteki işlemlerinin ardından Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılıkta ifade veren Aysever 'Halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçundan' tutuklama istemiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

TUTUKLANDI

Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Gazeteci Enver Aysever tutuklandı.