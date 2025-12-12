2025-2026 GREEN CARD BAŞVURU TAKVİMİ II GREEN CARD BAŞVURUSU NE ZAMAN? 2025-2026 Green Card başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Green Card başvuru tarihleri merakla bekleniyor. Gözler, ABD'nin yapacağı resmi duyuruya çevrilmiş durumda. Başvurular, açıklanacak takvim doğrultusunda DV Lottery'nin resmi sitesi üzerinden ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Peki, 'Green Card başvuruları ne zaman başlayacak, şartlar neler ve başvuru nasıl yapılır?' İşte merak edilenlerin öne çıkan detayları…2026 Green Card başvurularında alınacağı duyurulan 1 dolarlık kayıt ücreti gündemdeki yerini korurken, son günlerde pasaport zorunluluğunun geri geleceği iddiaları da büyük merak uyandırdı. Konuya ilişkin yöneltilen soruları yanıtlayan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, pasaport şartına dair net bir açıklama yapmaktan kaçındı.Başvuru tarihlerine ilişkin de kesin bir bilgi paylaşmayan sözcü, yalnızca şu ifadeleri dile getirdi:'DV-2027 kayıt dönemine ve diğer tüm bilgilere ilişkin duyurular, hazır olduğunda travel.state.gov adresi üzerinden paylaşılacaktır.'Green Card çekilişine katılmak için başvurular, DV Lottery sistemine tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilmektedir. Bu işlem için herhangi bir aracıya ya da kuruma ihtiyaç yoktur. Adaylar, DV Lottery'nin resmi web sitesi üzerinden (dvprogram.state.gov) başvuru formunu doldurarak süreci tamamlayabilir. Başvuru yapanların, formdaki tüm bilgileri doğru, eksiksiz ve talimatlara uygun şekilde girmesi büyük önem taşır.* Lise veya dengi okul mezunu olmak.* Green Card başvurusunda bulunan kişiler aynı zamanda son 5 yıl içerisinde uzmanlık ve deneyim gerektiren bir işte en az 2 yıl çalışmış olmalı.* ABD Green Card başvurusunda bulunacak kişiler yalnızca 1 kez başvuru yapma hakkına sahiptir.* Ülkenin, Amerikan hükûmetince Green Card başvurusu yapabilen ülkeler arasında belirlenmiş olmalıdır.* 18 yaşını geçmiş olmak. 18 yaşından küçük kişiler, ebeveynlerinin denetiminde başvuru yapabiliyor.* Başvuru sonrasında verilen numarayı mutlaka saklamak gerekiyor.