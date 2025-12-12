ÜÇ AYLARIN BAŞLANGIÇ TARİHİ NE ZAMAN? Diyanet ile üç aylar ne zaman? Recep, Şaban ve Ramazan ayı ne zaman?

Üç ayların başlangıç tarihi, yılın sonuna yaklaştığımız bu dönemde pek çok kişinin gündeminde yer alıyor. Müslümanlar için büyük önem taşıyan mübarek gün ve gecelere hazırlık yapmak isteyenler, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimini incelemeye başladı. Peki, 2025–2026 yıllarında üç aylar ne zaman, hangi, tarihte başlayacak? İşte, Recep, Şaban ve Ramazan ayı tarihleri..

Üç aylar için heyecan dolu bekleyiş sürüyor. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı dini günler takviminde Recep, Şaban ve Ramazan aylarının başlangıç tarihleri netleşti. Manevi derinliğiyle bilinen bu dönem, ibadetlerin yoğunlaştığı ve birlik, dayanışma duygularının güçlendiği özel bir zaman dilimini oluşturuyor. Peki, üç aylar bu yıl hangi tarihte başlayacak? İşte detaylar...2025-2026 ÜÇ AYLAR TAKVİMİÜç Aylar, Hicrî 1447 yılıyla birlikte Recep ayının ilk günü itibarıyla başlıyor.Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 dini günler takvimine göre bu yıl Recep ayının ilk günü 21 Aralık 2025 Pazar gününe denk geliyor. Böylece Üç Aylar'ın manevi yolculuğu da aynı tarihte başlamış olacak.Ardından üç ayların ikinci dönemi olan Şaban ayı, 20 Ocak 2026 Salı günü idrak edilmeye başlanacak.2026 RAMAZAN NE ZAMAN?Ramazan ayı 18 Şubat 2026 Çarşamba günü başlayıp 19 Mart 2026 Perşembe günü sona erecek ve Ramazan Bayramı 20 Mart 2026 Cuma günü kutlanacak.ÜÇ AYLARIN FAZİLETLERİHz. Peygamber, Recep ayı girdiğinde 'Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır.' diye dua etmiştir (Ahmed b. Hanbel, Müsned, I, 259).Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara oranla daha fazla nafile oruç tuttuğu, ancak Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu geçirmediği hadis kaynaklarında yer almaktadır (Buhârî, Savm, 52-53; Müslim, Sıyâm, 173-79). Bu itibarla, Recep ve Şaban aylarının aralıksız olarak oruçlu geçirilmesinin dinî bir dayanağı yoktur. Kişi, sağlığı müsait olup güç yetirdiği takdirde bu aylarda dilediği kadar nafile oruç tutabilir.