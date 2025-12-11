Malatya'da zincirleme kaza: 6 kişi yaralandı!

Korkutan kaza, dün saat 19.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Hanımınçiftliği Mahallesi'nde meydana geldi. S.M. yönetimindeki otomobil, M.A.'ın kullandığı hafif ticari araç ve V.D. yönetimindeki otomobil çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte 6 kişi yaralandı.6 KİŞİ YARALANDIİhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan yaralılar, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.Çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan kazaya ilişkin çalışma başlatıldı.