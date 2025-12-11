Adana'da korkunç cinayet! Atıldığı mekana geri dönüp solisti katletti!

Olay, sabaha karşı saat 02.00 sıralarında Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi Ziyapaşa Bulvarı'nda bulunan bir eğlence mekanında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenmeyen bir kişi, mekanda eğlendikten sonra hesabı ödemeyi reddetti.HESAP TARTIŞMASI KANLI BİTTİ: MÜŞTERİ DIŞARI ATILDIBunun üzerine iş yerinin ortağı ve solisti Kenan Arslan, şüpheliyi uyardı. Uyarıya sinirlenen müşteri, masadaki eşyaları fırlatıp taşkınlık çıkarınca, mekan çalışanları tarafından zorla dışarı çıkarıldı.KONUŞMA BAHANESİYLE GERİ DÖNÜP SİLAHLA ATEŞ AÇTILARMekandan uzaklaştırılan şüpheli, kısa bir süre sonra arkadaşlarıyla birlikte intikam amacıyla geri döndü. Şüpheli, Kenan Arslan'ı dışarıda 'konuşmak' bahanesiyle çağırdı. Kapının önünde başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli ve arkadaşları, yanlarında getirdikleri tabancalarla Arslan'a ve çevredeki bir kişiye doğru kurşun yağdırdı.SOLİST KENAN ARSLAN HAYATINI KAYBETTİVücuduna isabet eden mermilerle ağır yaralanan Kenan Arslan ile birlikte Abdülhalik Denk kanlar içinde yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden hızla kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.İlk müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kenan Arslan, hemen ameliyata alındı. Ancak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Arslan'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yaralanan Abdülhalik Denk'in ise tedavisi sürüyor.CİNAYET BÜROSU HAREKETE GEÇTİ: 2 ŞÜPHELİ YAKALANDIOlayın ardından geniş çaplı soruşturma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya karıştığı tespit edilen şüphelilerden Hüseyin Ç. ve B.D.'yi kısa sürede gözaltına aldı. Polis, cinayete karışan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Adana cinayetiyle ilgili soruşturma derinleşerek devam ediyor.