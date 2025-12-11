Ankara’dan Tel Aviv’i panikleten bir hamle daha!

Türkiye'nin Güney Amerika'daki etkinliğini artırmak için bölge ülkeleri ile yaptığı savunma sanayi ortaklıkları İsrail'de endişelere yol açtı.Maariv gazetesinde yer alan 'yalnızca Orta Doğu değil: Türkiye, İsrail'i 'Altın Kıta'dan uzaklaştırmak istiyor' başlıklı habere göre, İsrail'in Güney Amerika'daki varlığı, askeri alanın ötesine geçen siyasi çatlaklar nedeniyle daralıyor, Türkiye ise savunma sanayisi aracılığıyla nüfuzunu genişletiyor.Habere göre, on yıllar boyunca İsrail, Latin Amerika'nın Orta Doğu'daki başlıca güvenlik ortağı olarak hizmet etti ve stratejik derinlik ile benzersiz bir dayanıklılık taşıyan ilişkiler geliştirdi. Ancak İsrailli gazete, artık bu mimarinin dikkate değer bir dönüşüm geçirdiğini belirtti.Maariv, Güney Amerika'da İsrail'in yerini Türkiye'nin doldurduğunu vurgulayarak, 'İsrail'in güvenlik etkisi, savunmanın ötesine taşan siyasi kırılmalar nedeniyle azalırken, Türkiye ortak geliştirme mekanizmaları, teknoloji transferi kanalları ve artan otonom ve insansız sistem ihracatıyla etkisini artırıyor.' ifadelerini kullandı.Haberde, 40 yılı aşkın bir süre boyunca İsrail'in eşsiz bir hakimiyet sürdürdüğü ve Arjantin, Brezilya, Şili, Kolombiya, Meksika, Paraguay, Peru, Ekvador gibi kıtadaki birçok ülkeye sistemler sattığı bildirildi.Ancak Maariv, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ve onunla birlikte gelen siyasi sonuçların emsalsiz bir gerilim yarattığını belirtti. Kolombiya, İsrail ile diplomatik ilişkilerini kesti ve Şili önemli bir havacılık ve uzay fuarından İsrailli şirketleri uzaklaştırdı.Habere göre, Türkiye, İsrail'in uzun süredir devam eden hakimiyetini zorlamak için bir fırsat görüyor.İsrailli gazete, Türkiye'nin önde gelen savunma sanayi şirketlerinin küresel sıralamalarda yükseldiğini, insansız hava sistemlerine yönelik artan talep nedeniyle Baykar'ın ilk 100'e girdiğini ve Ankara'nın sahadaki etkisinin zaten görüldüğünü bildirdi.Maariv, bölgenin Türkiye'nin savunma sanayisi için stratejik çeşitlilik sunduğunu belirtti. Habere göre yeni rekabet ortamı daha çok siyasi anlamdan ve teknolojik ortaklığın değerinden besleniyor, bu da İsrail'i hızla değişen siyasi manzarayla yüzleşmek zorunda bırakıyor.