Samsun'da Öğretmene Saldırı!

Canik ilçesinde düzenlenen liseler arası futbol turnuvasında büyük bir skandala imza atıldı. Müsabaka sırasında tribünden sahaya inen bir grup öğrenci, beden eğitimi öğretmeni B.Z.’ye saldırdı. Olay sonrası iki öğrenci gözaltına alındı.

Samsun'un Canik ilçesindeki bir halı sahada ortalık karıştı...Gülizar-Hasan Yılmaz Spor Lisesi ile Atakum Anadolu Lisesi arasında gerçekleştirilen okullar arası futbol turnuvasında müsabaka sırasında tribünden bazı öğrenciler sahaya indi.Öğrenciler, beden eğitimi öğretmeni B.Z.'yi (53) darbetti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Yaralı öğretmen, Gazi Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. B.Z.'nin sağ kaş üzerinde kanama ve elinde kırık olduğu tespit edildi.Olayla ilgili çalışma başlatan polis, 2 öğrenciyi gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.