  • USD: 42,52 - 42,59
  • EURO: 49,49 - 49,58
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

3 Gündür Aranıyordu! Cansız Bedenine Ulaşıldı...

Yıldırım ilçesinde 7 Aralık'tan bu yana kayıp olarak aranan 19 yaşındaki Berat Yavuz'un cansız bedeni Mudanya'da deniz kıyısında bulundu.

Ekleme: 10.12.2025 - 20:21 Güncelleme: 10.12.2025 - 20:27 / Editör: Muhammed Çınık
3 Gündür Aranıyordu! Cansız Bedenine Ulaşıldı...Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kahreden olay...

Vakıf Mahallesi'nde yaşayan Berat Yavuz'dan, 7 Aralık'tan beri haber alınamaması üzerine ailesi kayıp ihbarında bulundu.

Polis ekipleri üç gündür arama çalışmalarını sürdürürken, bugün acı haber Mudanya'dan geldi.

3 Gündür Aranıyordu! Cansız Bedenine Ulaşıldı...

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Mudanya Halitpaşa Mahallesi, Liman Sokak çıkışındaki İkiz Kayalar mevkisinde deniz kenarında bir erkek cesedi olduğunu fark eden vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

3 Gündür Aranıyordu! Cansız Bedenine Ulaşıldı...

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yapılan incelemede cesedin Berat Yavuz'a ait olduğunu tespit etti.

Bölgeye gelen Mudanya Cumhuriyet Savcısı ile dalgıç polis ekipleri, olay yerinde detaylı inceleme yaptı.

KESİN ÖLÜM NEDENİ BELİRLENECEK

Yavuz'un cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

Gencin ölüm sebebi henüz bilinmezken, savcılık olayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor.