Seçil Erzan davasında karar! 102 yıl 2 ay hapis cezası...

Kamuoyunda 'yüksek karlı gizli fon' adıyla bilinen aralarında futbolcularında mağdur olarak bulunduğu Seçil Erzan davası görülmeye devam etti. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Seçil Erzan cezaevinden getirildi. Duruşmaya, tutuksuz sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can, Asiye Öztürk ve taraf avukatları katıldı.MÜTALAAYA KARŞI SAVUNMA YAPTILARDuruşma, sanıkların ve tarafların avukatlarının mütalaaya karşı beyanlarının alınmasıyla devem etti. Mütalaada, 'Nitelikli dolandırıcılık' ve 'Özel belgede sahtecilik' suçlarında 50 yıl 6 aydan 342 yıla kadar hapsi istenen Seçil Erzan mütalaaya karşı savunma yaptı.'TOPLAM ALACAKLARI 19.2 MİLYON DOLAR'Erzan savunmasında, 'Bankada, ünlü kişilerin isimlerini kullanarak yüksek faizli yatırım amacıyla kişileri ikna ettiğim söyleniliyor. Kimseye fon demedim, futbolcuları ben ikna etmedim. Kimsenin 1 lirasının bende olmadığını nasıl anlatayım. Ben bir sarmalın içerisine düştüm. Bas bas bağırdım, yüzde 99 engelli annemi bir tefeci daha az bir faiz aldığı için sokağa attı. Kimse neden bununla ilgili bir şey yapmıyor. Annemi sokağa attılar, alt faiz ödedim diye. Herkese para yaratmak zorundaydım. Kimseyi bir şeye inandıramadım. Kurtulamıyordum. Herkesin alacağı varmış benden. Evet alacağı olanlar var. Ama ben herkesin mi parasını almışım. Kiramı ödeyemedim. Sınırlarını koyamadım o zaman. Kimsenin benden menfaat sağlamasını istemedim, ben de menfaat elde etmedim. Bu kadar paranın içerisinde menfaat etmiş olsam kiramı öderdim. Milletten 5 bin TL borç mu isterdim. Arda Turan'ın 1 kuruş alacağı yok benden. Niye doğru söylemiyor. Ben fon için ikna etmedim fon için verdilerse bankaya vermişlerdir. Paralara dokunmuyordum. Paraları görünce korkuyordum. Müştekilerin toplam alacakları 30 milyon dolar değil 19.2 milyon dolardır.' diye konuştu.SON SÖZ SORULDUArdından avukatlar savunma gerçekleştirdi.Son sözü sorulan Seçil Erzan, 'Arada çelişkilerim oldu ama her zaman en doğrusunu söyleye çalıştım. Bugün bu dosyada benim hiç tanımadığım, kayıt dışı para almak için insanları ikna eden kişilerin bulunduğu ve ana parasıyla birlikte daha fazlasını alan insanların bulunduğunu görüyorum. Ev hapsi talep ediyorum. Ben kaçsam kaçardım annemi görmek istiyorum.' dedi. Diğer sanıklar beraatını talep etti.102 YIL 2 AY HAPİS CEZASIKararını açıklayan mahkeme, Seçil Erzan'ı, 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik suçlarından' 102 yıl 2 ay 2 gün ve hapis cezasıyla birlikte 753 bin 880 lira adli para cezasına çarptırıldı. Kararın okunmasını gözyaşlarıyla dinleyen Seçil Erzan'ın ayakta durmakta da zorlandığı görüldü. Yanına gelen avukatının koluna tutunarak ayakta duran Erzan zaman zaman da dengesini kaybetti. Bu sırada ise yanında duran jandarmalar Erzan'a yardım etti.HAKAN ATEŞ VE MEHMET AYDOĞDU BERAAT ETTİBankanın eski üst düzey yöneticileri olan Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu ise haklarındaki suçlamalardan beraat etti. Fatih Terim'in yardımcısının eşi olan sanık Nur Erkasap da toplamda 9 yıl 4 ay hapis ve 79 bin 160 lira adli para cezasına çarptırıldı.ATİLLA VE ALİ YÖRÜK'E HAPİS CEZASISanık Atilla Yörük'ün 7 yıl 6 ay 15 gün hapis ve 75 bin lira adli para cezasına, sanık Ali Yörük'ün 15 yıl 2 ay ve 150 bin lira adli para cezasına çarptırılmasına karar verildi. Bankacı sanık Asiye Öztürk ve Rüya Sağır'ın beraatına hükmedildi.