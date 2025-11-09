15 Yaşındaki Çocuk Arabayı Ölüme Sürdü!

Nevşehir'in Mehmet Akif Ersoy mahallesi Fevzi Çakmak caddesinde feci bir kaza meydana geldi.Kazada 63 ADV 217 plakalı Geely marka otomobil; sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak ağaca çarptı.Çarpmanın etkisiyle ikiye bölünürken olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Yapılan kontrollerde Osman Nuri Ö. ile beraberindeki bir kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken; ağır yaralı olan Fikret Kağan E. ise ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Hayatını kaybedenlerin cenazeleri; incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı.Feci kazanın ardından yapılan incelemelerde hayatlarını kaybedenlerin 15 yaşındaki Vahdi Batın Ş. ile Osman Nuri Ö. olduğu belirlendi.Ağır yaralanan Fikret Kağan E.'nin ise hastanedeki tedavisi sürüyor.Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.