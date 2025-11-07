İngiltere Rum'u ve Yunan'ı Kızdırdı!

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), uluslararası çevrede tanınma mücadelesine devam ediyor.Türkiye'nin garantörlüğünde büyük çaba harcanan bu amaçta yeni bir gelişme yaşandı.İngiltere, tarihinde ilk kez Kuzey Kıbrıs ifadesini resmi olarak kullandı.Ülkenin vize portalındaki ülkeler kısmına Cyprus (Kıbrıs) seçeneğinin dışında “Cyprus (Northern Part of)” şeklinde bir seçenek ekledi.Kıbrıs (Kıbrıs'ın kuzey kısmı) anlamına gelen yeni ifade KKTC adına önemli bir gelişme olarak tarihe geçerken Rum kesimi ve Yunanistan'dan büyük tepki çekti.Yunanistan'ın SigmaLive gazetesi, 'İngiliz web sitesinde tartışma: ‘Kıbrıs'ın kuzey kısmı' milliyet olarak listelendi' başlığıyla haberi duyurdu.Gazete, “İngiliz hükümeti ‘Kıbrıs (Kıbrıs'ın kuzey kısmı)' terimini kullanarak tek Kıbrıs politikasını deliyor.” ifadesini kullandı.İngiltere'den konuyla ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmazken Lefkoşa'daki diplomatik kaynaklar, İngiltere'nin bu hamlesinin Kıbrıs'ta iki devletli çözüm tezini güçlendiren bir gelişme olduğunu ifade ediyor.İngiltere'nin attığı adımların, Türkiye'nin garantör statüsünü ve KKTC'nin uluslararası görünürlüğünü pekiştirebileceği değerlendirilirken, süreç Ankara ve Lefkoşa tarafından yakından izleniyor.