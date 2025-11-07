Burdur’u yasa boğan kaza! Kazada feci şekilde can verdi!

Kaza, saat 17.35 sıralarında meydana geldi. Kaza, saat 17.30 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi kavşağında meydana geldi. Romanya uyruklu Nagihan Ö. (30) idaresindeki TIR, aşırı hızlı girdiği kavşakta üniversiteden çıkan Serkan Doğan idaresindeki otomobile çarpıştı. Kaza sonrasında otomobilli altına alarak 30 metre sürükledi. TIR, karşı şeride geçerek 300 metre sonra durabildi. Serkan Doğan'ın içinde bulunduğu otomobil hurda yığınına döndü.OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİKaza ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından MAKÜ Fen Edebiyat Fakültesi'nde öğretim görevlisi olan Serkan Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Doğan'ın cansız bedeni Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsü ise, polis ekipleri tarafından polis merkezine götürüldü. Acı haberi alan ailesi, akademisyen mesai arkadaşları ve öğrencileri gözyaşlarına boğuldu. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz ve MAKÜ Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, kaza yerine gelerek bilgi aldı.