ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'ya yaptırımları kaldırdı

Suriye resmi devlet televizyonu El İhbariye'nin haberine göre, ABD, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile İçişleri Bakanı Hattap'a yönelik yaptırımları kaldırdı.Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ve İçişleri Bakanı Enes Hattab'a yönelik yaptırımların kaldırılmasını talep eden kararını 6 kasımda kabul etmişti.Şara'nın 10 Kasım'da ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da görüşmesi bekleniyor.