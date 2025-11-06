Kayseri'de Şaşırtan Kaza!
Melikgazi ilçesinde direksiyon başında uyuyan alkollü sürücü kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam etti. Etrafta bulunan vatandaş tarafından uyandırılan sürücünün ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi Erkilet Bulvarı'nda B.İ, yönetimindeki otomobille direksiyon başında uykuya dalarak kaldırıma çıktı.
Kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam eden B.İ.'yi gören vatandaşlar, yardım amaçlı sürücünün yanına giderek uyandırdı.
TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken B.İ., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI KESİLDİ
Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, B.İ.'nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi.
B.İ.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Öte yandan B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Kaldırıma çıktıktan sonra uyumaya devam eden B.İ.'yi gören vatandaşlar, yardım amaçlı sürücünün yanına giderek uyandırdı.
TEDAVİYİ KABUL ETMEDİ
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri yolda güvenlik önlemi alırken B.İ., sağlık ekiplerinin tedavi talebini reddetti.
ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE PARA CEZASI KESİLDİ
Polis ekipleri tarafından yapılan kontrollerde, B.İ.'nin 1.74 promil alkollü olduğu belirlendi.
B.İ.'ye 'alkollü araç kullanmak' suçundan 9 bin 267 TL idari para cezası yazılarak, ehliyetine 6 ay süreyle el konuldu.
HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
Öte yandan B.İ. hakkında alkol oranının 1 promilin üstünde olmasından dolayı adli işlem başlatılırken, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.