Gürsel Tekin’den İl Başkanlığı'nın banka hesaplarına erişim talebi

CHP İstanbul İl Başkanlığı’na çağrı heyeti olarak atanan Gürsel Tekin, İl Başkanlığı banka hesaplarına erişim ve yetki talebinde bulundu. 5 aylık geriye dönük hesap ekstrelerinin kendisine gönderilmesini talep eden Tekin, önceki yetkililerin hesapla ilişiğini kesilmesini istedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı kongresinin iptali için açılan davada mahkeme, Gürsel Tekin'i çağrı heyeti olarak atamıştı. Ardından Özgür Çelik hem olağanüstü hem de olağan kongresinde il başkanı olarak seçilmişti.BANKA MAHKEMEYE YAZI YAZDIBaşvurunun ardından banka tarafından İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne yazı yazıldı. Yazıda, 39. Olağan İstanbul Kongresinde seçilen yetkililerin aksi talepte bulunduğu, geçici kurul üyelerinin taleplerinin yerine getirilmesi için mahkeme tarafından talimat verilmesini gerektiği kaydedildi.