Türkiye Tarımda 1 Numara!

Türkiye her alanda olduğu gibi son 20 yıllık zaman diliminde, tarımda da büyük bir atılım yaptı.Hem de muhalif kesimin 'tarım bitti' söylemleri arasında...Çiftçi ve üreticiye sağlanan destek, bilimsel uygulamalar ve yeni tekniklerle tarımsal üretimde Türkiye üretimini rekor seviyede artırdı.2002'de tarımsal hasılada dünyada 12. sırada yer alan Türkiye, doğru tarım politikaları ile 2023'te 8. sıraya yükseldi.Son verilere göre 2024'te ise bir rekor kırılarak 74 milyar dolarlık tarımsal hasıla ile Türkiye 7. sıraya yükseldi.Bu verilere göre Türkiye, Avrupa sıralamasında ise tam anlamıyla zirveye yerleşti.Dünya bankası verilerine göre Türkiye'nin bu rekorunda pay sahibi olan tarımsal ürünler ise şu şekilde;1. Fındık 665 bin ton.1. Kayısı 476 bin ton.1. Kiraz 418 bin ton.1. İncir 255 bin ton.2. Kavun Karpuz2. Bal2. Çilek 300 bin ton.3. Mercimek 448 bin ton.3. Yerfıstığı 128 bin ton.4. Elma 3,5 milyon ton.4. Domates 10 milyon ton.4. Mandalin 859 bin ton.4. Nohut 531 bin ton.5. Şekerpancarı 18 milyon ton.6. Çay 261 bin ton.6. Üzüm 4 milyon ton.7. Ayçiçeği 1,32 milyon ton.7. Limon 787 bin ton.8. Arpa 7 milyon ton.10. Portakal 1,7 milyon ton.11. Buğday 20 milyon ton.15. Tütün 80 bin ton.22. Mısır 4,3 milyon ton.