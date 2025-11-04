Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Sözleri İsrail'i Rahatsız Etti!

İsrail merkezli Times of Israel 'Başkan Erdoğan: 'Gazze'nin yeniden inşasında Müslüman ülkelerin liderlik etmesi hayati önemde, ancak İsrail bunu engelliyor' başlıklı haberine manşetine taşıyarak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Gazze'nin geleceğine ilişkin çabaların kritik bir döneme girdiğini ve Müslüman ülkelerin bu süreçte öncü rol üstlenmesinin 'hayati önemde' olduğunu söyledi.Habere göre Ankara, Gazze'nin geleceğini ve ateşkes sürecini görüşmek üzere bölgesel diplomatları ağırlamaya hazırlanırken, Başkan Erdoğan, Hamas'ın mevcut ateşkes anlaşmasına 'uyma konusunda oldukça kararlı' olduğunu belirtti.Gazete Başkan Erdoğan'ın Pazartesi günü yaptığı açıklamaya yer verdi. Başkan Erdoğan 'Görünüşe göre Hamas, [ateşkes] anlaşmasına uymakta oldukça kararlı,' dedi. Times of Israel'in aktardığına göre Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) Gazze'nin yeniden inşasında öncü bir rol oynamasının zorunlu olduğunu vurguladı.'Bu noktada, Gazze halkına daha fazla insani yardım ulaştırmamız ve ardından yeniden inşa çalışmalarına başlamamız gerekiyor,' diyen Başkan Erdoğan, 'İsrail hükümeti bu konuda elinden gelen her şeyi yaparak süreci engelliyor,' ifadelerini kullandı.İsrail merkezli haber sitesine göre, Başkan Erdoğan ayrıca Mart ayında açıklanan Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı'nın hazırladığı yeniden inşa planına atıfta bulunarak, 'Bu planın derhal hayata geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz,' dedi.İsrail merkezli The Jerusalem Post'a göre, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen üst düzey Gazze toplantısı öncesinde yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkese uyduğunu, ancak İsrail'in bu konuda 'çok kötü bir sicile' sahip olduğunu söyledi.Başkan Erdoğan, 'Ateşkes anlaşmasından bu yana, 200'den fazla masum insanı öldüren, işgalini ve Batı Şeria'daki saldırılarını durdurmayan bir (İsrail) yönetimiyle karşı karşıyayız,' ifadelerini kullandı. Ankara'nın Batı Şeria'nın ilhakına, Kudüs'ün statüsünün değiştirilmesine veya Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine zarar verecek hiçbir girişime izin vermeyeceğini vurguladı.The Jerusalem Post'un aktardığına göre, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze ateşkesini düzenli olarak ihlal etmeyi bırakması ve insani yardıma erişim sağlama konusundaki sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.İsrail merkezli haberde, Türkiye'nin ateşkesin sağlanmasında önemli bir arabulucu rol üstlendiği ve Ankara'nın, anlaşmanın uygulanmasını denetleyecek uluslararası görev gücüne katılmaya istekli olduğunu bildirdiği kaydedildi.İsrail merkezli JNS ise 'Erdoğan, Gazze'deki ateşkes ihlalleri nedeniyle İsrail'i suçladı' başlıklı haberini manşetine taşıdı.JNS haber sitesine göre, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pazartesi günü yaptığı açıklamada İsrail'i Gazze Şeridi'ndeki ateşkesi ihlal etmekle suçladı. Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik İşbirliği Konferansı'nda yaptığı konuşmada, 'Görünüşe göre Hamas anlaşmaya uymakta oldukça kararlı, ancak İsrail'in sicili bu konuda çok kötü,' ifadelerini kullandı.JNS'nin aktardığına göre Erdoğan, Müslüman ülkeleri Gazze'nin yeniden inşasında 'öncü bir rol' üstlenmeye çağırdı. 'Arap Birliği ve İslam İşbirliği Teşkilatı tarafından hazırlanan yeniden inşa planının derhal uygulanması gerektiğine inanıyoruz,' diyen Erdoğan, bu planın 4 Mart'ta Kahire'de yapılan Arap Birliği zirvesinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Orta Doğu Rivierası' vizyonuna alternatif olarak sunulduğunu hatırlattı.İsrail merkezli haber sitesine göre, Erdoğan konuşmasında Türkiye'nin İsrail'in 'Yahudiye ve Samiriye'yi (Batı Şeria) ilhak etmesine, Kudüs'ün statüsünü değiştirmesine ya da Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine zarar vermeye yönelik girişimlerine' izin veremeyeceğini vurguladı.Haberde, Washington yönetiminin son haftalarda yaptığı açıklamalarda Türkiye ve Katar'ın Gazze'nin savaş sonrası istikrara kavuşturulmasında önemli roller üstlenmesine izin vermeyi planladığı belirtildi. JNS'ye göre, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Müslüman çoğunluklu ülkelerin sürece katılımını planın temel unsurlarından biri olarak tanımladı ve Türkiye ile Katar'ı 'bölgesel ortaklar' olarak değerlendirdiklerini ifade etti.Katar merkezli Al Jazeera'ya göre, Türkiye, ABD arabuluculuğunda sağlanan Gazze ateşkesini defalarca ihlal eden İsrail'i bu ihlalleri durdurmaya ve savaşla yıkıma uğramış Filistin bölgesine hayati insani yardımların girişine izin vermeye çağırdı.Katar merkezli Al Jazeera'nın haberine göre, Pazartesi günü İstanbul'da düzenlenen Gazze Zirvesi'nde Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Ürdün, Pakistan ve Endonezya dışişleri bakanlarıyla bir araya geldi. Zirvede, ABD tarafından önerilen Gazze için uluslararası bir güç planı ele alındı.Toplantının ardından açıklama yapan Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in 'ateşkesi düzenli olarak ihlal ederek' ve gıda, ilaç gibi insani yardımların Gazze'ye ulaşmasını engelleyerek ABD planında yer alan sorumluluklarını yerine getirmediğini söyledi.'Gazze'de soykırımın yeniden başlamasını istemiyoruz, ateşkesin sürmesini istiyoruz ve kalıcı, iki aşamalı bir barış çözümüne doğru adımlar atılmasını arzuluyoruz,' diyen Fidan, 'Uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısının devam etmesi gerektiğine inanıyoruz,' ifadelerini kullandı.Haber, Türk Dışişleri Bakanının ayrıca, Türkiye'nin savaş sonrası Gazze için 'Filistinlilerin kendi yönetimlerini ve güvenliklerini sağladığı' bir çerçeve görmek istediğini vurguladı. Fidan, bu vizyonun zirveye katılan ülkelerin 'ortak yaklaşımını' temsil ettiğini ifade etti.