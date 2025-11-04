CHP'li İBB'den park eziyeti! Esnaf kepenk kapatıyor

Beyoğlu ve Fatih'te bulunan Karaköy ile Mercan katlı otoparkları İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yenilenmek amacıyla yaklaşık 5 yıl önce yıkılmıştı. Her gün yüzbinlerce insanın geçtiği Mercan'da 460 araç kapasiteli otoparkın yıkılması esnafı mağdur etti. Yerli ve yabancı turistler otopark sorunu ve oluşan trafik nedeniyle alışveriş yapmaya gelmekten vazgeçti.İstanbul içinden veya dışından gelen toptan alım satan yapan müşterilerin de kullandığı otopark, Mercan esnafı başta olmak üzere Kapalıçarşı'daki dükkanlarında satışını olumsuz etkiledi. 1976 yılında açılan, şehrin ilk katlı otoparkı olma özelliğini taşıyan ve yıkılan Karaköy'deki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait 7 katlı otoparkın yerine yapılacağı duyurulan Meydan Projesi'nde herhangi bir çalışma yapılmadı. Bölgedeki esnafın işlerinde ciddi oranda bir azalma olduğu, bazılarının dükkanlarını kapatmak zorunda kaldığı, esnafla birlikte vatandaşların da bu durumdan olumsuz etkilendiği öğrenildi.Karaköy esnafı Rıdvan Şener, '20 yıldır burada esnafız. 3 buçuk senedir otopark yıkıldı. Yerine bir proje öngörülüyor ama hala hayata geçmedi. Buradaki esnaf son derece mağdur. Çok fazla esnaf dükkanını kapatmak zorunda kaldı. İnsanlar burada çok yüksek giderlerle çalışıyor. Burası turizmin göbeği ama maalesef şartlar zor. Burası açık cezaevi gibi oldu. Buranın bir an önce halledilmesi gerektiğini düşünüyorum. Kurullar sürekli birbirlerine pas atıyorlar ama bir gerçek var ki; proje şu anda rafa kalkmış durumda. Esnafın mağduriyeti de her geçen gün artıyor' dedi.Esnafın dükkan kapattığını belirten Karaköy esnafı Şakir Madan, 'Yaklaşık 4 yıldan bu yana buradaki otopark yüzünden mağduruz. Ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çoğu zaman siftah yapmadan dükkan kapatıyoruz. Buna bir çözüm bulunması gerekiyor. Nereye gideceğimizi de bilmiyoruz. 2-3 dükkan kapandı. Kira olsaydı biz de kapatırdık çünkü çark dönmüyor. İnsan sirkülasyonu çok az, araba zaten geçmiyor. Otopark da kapalı olduğu için kimse buraya girmiyor' ifadelerini kullandı.Mercan'da ticaretlerinin yüzde 80 azaldığını ifade eden esnaf Hanifi Kaplan, '20 senedir esnafım. Otopark yıkılalı 6 yıl oldu. Burası yıkılınca bizim yolumuz kapandı. Müşteri ne geliyor, ne gidiyor. Mağdur durumdayız. 6 senedir böyle bekliyoruz. Çok dükkan kapatan oldu. İnşaattan dolayı işimizin yüzde 80'i azaldı. Biz de kapatırız, yapacak bir şey yok' şeklinde konuştu.Mercan'da otoparkın hizmete açılmasını istediklerini vurgulayan esnaf Mustafa Sert, 'Uzun zamandır burada esnaflık yapıyorum. Burası otopark ve belediye birimi olarak hizmet veriyordu. Seçim olur olmaz, burası kapatıldı. Ancak daha sonra baktık ki; İstanbul Büyükşehir Belediyesi afişlerini astı, çevreledi, tamamen hizmet dışı bıraktı. Yaklaşık 4 sene burası böyle kaldı. Daha sonra yıktılar, yine 2-3 sene böyle kaldı. En son şu anda aşağıda zemin kat geçici otopark hizmeti veriyor. Buraya gelen müşteri aracını park edecek bir ortam bulamıyor. Haliyle geçip gidiyor. Yabancı ve yerli turistler buradan ötede bir şey yok gibi görüyor. Buranın bir an önce otopark yapılmasını, hizmete açılmasını istiyoruz. Esnaf olarak gayet iyi olacak' diye konuştu.Esnafın otopark yetersizliği nedeniyle mağdur olduğuna dikkat çeken bir başka esnaf ise, 'Burada esnafız. Otopark 5-6 yıldır bu şekilde. Çevresine örgüler örülmüş, bütün esnaf mağdur. Ürün alacak insanlar bir türlü otopark bulamıyor. Kaç defa şikayet ettik, bir türlü sonuç alamadık. Gelen yetkililere de söyledik. İstanbul'un ortasında böyle bir yerin bu şekilde kalması hem turistik yer olduğu için ülkemiz açısından iyi değil, hem de esnaf mağdur. Yetkililer sesimizi duyarsa, bir şekilde el atarlarsa iyi olur diye düşünüyorum' ifadelerini kullandı.